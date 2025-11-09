Actuación magistral de Messi ahuyenta fantasmas del Inter Miami que está en semifinales del Este

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Lionel Messi se cercioró de que el Inter Miami no encallara en el mismo risco del año pasado. Y ahora, el astro y su equipo están a tres victorias de conquistar el título de la MLS.

El argentino anotó un par de goles en la primera mitad y sumó dos asistencias, lo que allanó el camino para que el tercer preclasificado de la Conferencia Este eliminara el sábado al sexto Nashville por 4-0 en el tercer y decisivo encuentro de su serie de primera ronda de los playoffs.

Otro argentino, Tadeo Allende, anotó un par de goles con unos tres minutos de diferencia en la segunda mitad —ambos asistidos por Messi— para dejar el duelo prácticamente resuelto. Inter Miami acumuló 8 goles en los tres partidos, y Messi participó en todos —cinco anotados y asistencias para otros tres.

Las Garzas viajarán a Cincinnati para un partido de semifinales del Este —ahora todo es a eliminación directa, a diferencia del formato al mejor de tres de la primera ronda. Dicho duelo se realizará el 22 o 23 de noviembre.

Messi es el gran favorito para ganar su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso de la MLS. Si eso sucede, sería el primer ganador consecutivo del galardón en la historia de la liga.

También se calzó el Botín de Oro como máximo goleador de la MLS esta temporada, acaba de finalizar un nuevo contrato de tres años para permanecer con el club hasta 2028 y parece desplegar su mejor fútbol en la MLS, en el momento perfecto para Inter Miami.

Es la primera vez que Inter Miami llega tan lejos en los playoffs de la MLS. El predecesor de la MLS en el sur de Florida —el ya desaparecido Miami Fusion— llegó hasta las semifinales de la liga en su última temporada en 2001, pero este es un territorio inédito para Inter Miami.

Hace un año, en la primera temporada completa de Messi con el club, perdió el tercer compromiso de la ronda inicial, en casa contra Atlanta. Así, el ganador del trofeo Supporters Shield como líder de la temporada regular en la liga terminó decepcionando a las primeras de cambio.

No esta vez. Messi se encargó de eso.

Con cuatro defensores de Nashville a su alrededor, Messi anotó desde el borde del área a los 10 minutos para abrir el marcador. Y el segundo gol fue desde casi el mismo lugar, aunque mucho más fácil.

El también rosarino Mateo Silvetti controló un pase largo y superó a un defensor de Nashville, atrayendo la atención del portero Joe Willis. Silvetti empujó el balón hacia Messi, quien solo lo direccionó hacia el arco vacío a los 39 para el 2-0.

Pareció, brevemente de todos modos, que Nashville había reducido la ventaja a la mitad en el primer minuto de la segunda mitad, pero el gol de Sam Surridge fue anulado porque uno de sus pies se enredó con Maxi Falcon de Inter Miami y se pitó una falta.

El ganador de Inter Miami-Cincinnati jugará contra el primer preclasificado Union de Filadelfia o el quinto New York City FC en la final del Este. La final de la MLS Cup está programada para el 6 de diciembre, y Filadelfia, Cincinnati o Inter Miami serían anfitriones de ese partido si llegaran al juego por el título.

Con doblete de Brenner, Cincinnati vence 2-1 a Crew

El brasileño Brenner anotó a los 67 y 86 minutos para ayudar a que Cincinnati superara 2-1 al Crew de Columbus, en el tercer y decisivo duelo de su serie.

El segundo gol de Brenner le dio a Cincinnati su primera ventaja en el cotejo. Samuel Gidi, en un contraataque, envió un pase corto retrasado, desde cerca del punto de penalti hacia los límites del área, donde Brenner dio un paso a su derecha y colocó un tiro pegado al poste izquierdo.

A los 63, el argentino Andrés Herrera corrió hacia un balón adelantado por el portero Patrick Schulte y lanzó un centro de primera intención a un Jacen Russell-Rowe que llegó en carrera para un remate de media volea desde las inmediaciones del área chica, lo cual le dio una ventaja de 1-0 al Crew, séptimo preclasificado.

Brenner respondió cuatro minutos después por Cincinnati, segundo preclasificado, con un gol de primer toque, tras un suave cabezazo de Teenage Hadebe en un tiro de esquina.

El partido marcó el final de la carrera de Darlington Nagbe. El mediocampista de 35 años, que ganó cuatro títulos de la MLS, incluidos dos con el Crew a lo largo de 15 temporadas, anunció en octubre su retiro.

Minnesota elimina a Sounders por penales

Dayne St. Clair anotó un tanto y Andrew Thomas impactó el travesaño en una tanda de penales que fue decidida por los porteros en la undécima ronda, para que el Minnesota United concretara una remontada con un jugador menos y eliminara a los Sounders de Seattle.

Los Loons se impusieron desde los 11 pasos en el tercer y decisivo encuentro de la primera ronda de la postemporada. La tanda se hizo necesaria a raíz del empate 3-3 en el tiempo regular.

Thomas, quien reemplazó al titular Stefan Frei a los 89 minutos, cuando la tanda de penales era inminente, pareció lesionarse un dedo en un yerro del argentino Joaquín Pereyra al comenzar la tanda. Terminó con un vendaje abultado en la mano.

Albert Rusnák aprovechó asistencias de Danny Musovski y el defensor Nouhou Tolo para anotar a los 5 minutos y poner el marcador 1-0 a favor de Seattle. Musovski anotó sin asistencia desde el centro del área tres minutos después para una ventaja de dos goles.

Minnesota United redujo la diferencia a 2-1 a los 19, cuando Pereyra anotó tras una jugada a balón parado y una tarjeta amarilla al colombiano Yéimar Gómez Andrade de Seattle. Fue el primer gol de Pereyra en su sexta aparición en postemporada.

Los Loons, cuartos preclasificados, se vieron obligados a jugar con un hombre menos desde los 41 minutos después de que el defensor Joseph Rosales recibiera una tarjeta roja por conducta violenta.

Minnesota United tomó una ventaja de 3-2 en inferioridad numérica, con goles de Jefferson Diaz a los 62 y del también defensor Anthony Markanich a los 71. Markanich ingresó a los 59 antes de anotar tras una jugada a balón parado.

Seattle no logró aprovechar la ventaja de un hombre sino hasta que Jordan Morris anotó a los 88 para empatar. Rusnák y Cristian Roldán dieron las asistencias.

Minnesota United se coló en las semifinales de la Conferencia Oeste por tercera vez en la historia del club.

