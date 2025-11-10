ACTUALIZA 1-Abra y SKY Airline logran acuerdo para sumar aerolínea chilena al grupo aéreo: comunicado

10 nov (Reuters) - El grupo Abra y SKY Airline anunciaron el lunes que lograron un acuerdo para incorporar a la aerolínea chilena al grupo aéreo.

Abra está conformado por Avianca y Gol, además de una inversión estratégica en Wamos Air.

El pacto está sujeto a aprobación de las autoridades de competencia, así como a completar la documentación definitiva y otras condiciones precedentes, indicó Abra en un comunicado. "Durante el proceso de documentación definitiva y aprobación regulatoria, las partes mantendrán plena independencia, la forma en que los usuarios, proveedores, empleados y entidades se relacionan con las diferentes compañías seguirá siendo la misma, y las aerolíneas conservarán sus procesos internos y externos, así como sus propios canales de venta y sus servicios de atención al cliente, tal como se conocen hoy en día", señaló. Al cierre de la transacción, la propiedad de SKY se consolidará bajo el Grupo, y los actuales accionistas mayoritarios de la compañía chilena pasarán a tener un porcentaje de la propiedad de Abra, señaló.

(Reporte de Gabriel Araujo, escrito por Fabián Cambero)