ACTUALIZA 1-Actividad económica de Brasil cae más de lo previsto en septiembre

La actividad económica de Brasil cayó más de lo previsto en septiembre, según datos del Banco Central publicados el lunes, reforzando las expectativas de que señales más claras de desaceleración podrían abrir la puerta a una relajación monetaria.

El índice IBC-Br, indicador del Producto Interno Bruto, retrocedió un 0,2% con respecto a agosto, frente a la caída del 0,1% pronosticada en una encuesta de Reuters.

El índice, que incorpora las estimaciones del Banco Central para la agricultura, la industria y los servicios, junto con los impuestos relacionados con la producción, mostró que solo el sector agrícola registró crecimiento mensual.

En el tercer trimestre, el índice cayó un 0,9% con respecto a los tres meses anteriores. En los últimos 12 meses aumentó un 3,0%, informó el Banco Central. Los datos oficiales del PIB para este período se publicarán el 4 de diciembre.

"Hay señales generalizadas de debilitamiento de la actividad doméstica", dijo el economista de XP Rodolfo Margato, quien señaló que todos los componentes registraron lecturas negativas en el tercer trimestre.

El Banco Central ha declarado que la actividad económica muestra una moderación gradual, si bien el presidente del organismo, Gabriel Galípolo, ha señalado que varios indicadores aún apuntan a una economía sobrecalentada.

Este mes, los responsables de la política monetaria mantuvieron las tasas de interés en el 15%, un nivel cercano al máximo de los últimos 20 años, por tercera reunión consecutiva, señalando que podrían necesitar mantenerlas en ese nivel durante un período muy prolongado para alcanzar el objetivo de inflación del 3%.

Una encuesta semanal del Banco Central muestra que los economistas prevén un primer recorte de tasas de 25 puntos básicos en enero.

