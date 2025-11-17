ACTUALIZA 1-Al menos 12 muertos y 10 heridos en accidente de autobús en el centro de Ecuador
QUITO, 16 nov (Reuters) - Al menos 12 personas fallecieron y otras 10 resultaron heridas al volcar un autobús en el centro de Ecuador, informó el domingo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (protección civil), sin que hasta el momento se conozcan las causas del accidente.
El vehículo de transporte de pasajeros cubría una ruta interprovincial entre las ciudades de Ambato y Simiátug, en la zona andina del país sudamericano, dijo la Fiscalía General en X, y detalló que el siniestro ocurrió a mediodía.
Imágenes compartidas por medios locales y usuarios en redes sociales, que Reuters no pudo verificar de forma independiente, mostraron un autobús rodando por una ladera en una zona montañosa.
(Reporte Alexandra Valencia; Escrito por Raúl Cortés Fernández)
