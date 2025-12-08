ACTUALIZA 1-Al menos 13 presos muertos en cárcel de Ecuador tras incidente: agencia penitenciaria

(Agrega detalles)

QUITO, 8 dic (Reuters) - Al menos 13 presos fueron encontrados muertos en una cárcel en Ecuador después de que la policía intervino en la prisión tras escuchar una explosión en el exterior del recinto, informó el lunes la agencia penitenciaria local.

El incidente se reportó el domingo en la cárcel de Machala, al sur del país andino, donde se han registrado incidentes violentos en los últimos meses.

"Tras la revisión, se reportó 13 PPL (personas privadas de la libertad) fallecidas. Al momento se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales de muerte", dijo el organismo carcelario SNAI en un mensaje a la prensa.

En la misma prisión, al menos 31 reclusos murieron en noviembre, la mayoría de ellos por asfixia, en otro incidente.

Ecuador ha enfrentado una ola de disturbios penitenciarios mortales en los últimos años, que han causado el fallecimiento de cientos de reclusos.

El gobierno del presidente Daniel Noboa, que se ha comprometido a adoptar una postura firme contra la delincuencia, atribuye la violencia a bandas rivales que luchan por el dominio y el control territorial.

