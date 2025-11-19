ACTUALIZA 1-APM Terminals invertirá US$550 millones para ampliar el puerto peruano del Callao

(Añade detalles sobre las nuevas rutas marítimas, los envíos iniciales y la competencia con Chancay)

LIMA, 19 nov (Reuters) - El operador portuario holandés APM Terminals invertirá US$550 millones para ampliar el puerto del Callao en Perú a partir de enero, dijo el miércoles el director comercial de la unidad peruana de la compañía, Fernando Fauche. El proyecto de dos años tiene como objetivo aumentar la capacidad de la terminal a 24.000 contenedores, informó Fauche a periodistas durante un evento para celebrar el lanzamiento de las llegadas directas desde Asia a la instalación en la costa central del país andino. El puerto peruano del Callao comenzó a ofrecer en noviembre nuevas rutas marítimas directas desde China y Corea del Sur, reduciendo los tiempos de tránsito a unos 23 días, dijeron el miércoles autoridades portuarias.

El servicio está diseñado para reforzar los lazos comerciales con Asia y posicionar al Callao como un centro clave del Pacífico para las importaciones asiáticas.

El transporte de mercancías inicial ha incluido productos al por menor de plataformas chinas de comercio electrónico como Temu, según Fauche. "El barco está 'full' para las las próximas seis semanas, hay demanda", añadió. APM y las autoridades portuarias locales describieron el cercano megapuerto chino de Chancay, al norte de Lima, como "complementario", aunque los analistas del sector advierten de que las dos instalaciones podrían competir por la carga asiática a medida que se aceleren las inversiones en infraestructuras en la costa peruana del Pacífico. (Reporte de Marco Aquino; Escrito por Brendan O'Boyle y Lucinda Elliot, Editado en español por Raúl Cortés Fernández)