ACTUALIZA 1-Argentina busca colocar en mercado bono por unos US$1.000 millones: ministro Economía Caputo

BUENOS AIRES, 9 dic (Reuters) - Argentina busca colocar en los mercados unos 1.000 millones de dólares en su emisión de un bono denominado en dólares a realizar el miércoles, dijo el martes el ministro de Economía Luis Caputo.

"Estamos buscando sumar aproximadamente 1.000 millones de dólares con una tasa debajo de 9%, ese es el objetivo nuestro", sostuvo en una presentación en Buenos Aires en la que se mostró optimista respecto al resultado.

La Secretaría de Finanzas del país austral anunció el viernes la licitación para el 10 de diciembre del instrumento en dólares con un cupón de 6,5% mediante pagos semestrales y vencimiento el 30 de noviembre de 2029, bajo legislación local.

Argentina busca retornar a los mercados internacionales de deuda en un contexto más favorable para el oficialismo luego de imponerse en elecciones legislativas hace poco más de un mes. La caída del riesgo país ha impulsado la colocación de deuda tanto de empresas privadas como de estados provinciales.

El anuncio de la nueva emisión se da de cara a fuertes obligaciones de deuda que debe afrontar el país en el primer mes de 2026 por unos 4.500 millones de dólares y vencimientos en diciembre por unos 40 billones de pesos (unos 27.600 millones de dólares), comentaron operadores.

En su disertación, Caputo dijo que Argentina todavía tiene que trabajar para recuperar la confianza de los ahorristas e inversores para poder reducir el nivel de riesgo país de unos 630 puntos básicos.

"Dado todo lo que se ha hecho hoy, si me preguntaras dónde hubiera pensado que debiera estar el riesgo país, yo hubiera pensado mucho más cerca de los 300, 350 puntos básicos, sin embargo estamos en los 630", dijo el ministro.

"Siempre hay trabajo por hacer, ganar la credibilidad es muy difícil, Argentina durante décadas dilapidó credibilidad y recuperarla no es tan fácil", agregó.

