ACTUALIZA 1 Arrestan en España a líder de cártel ecuatoriano que cambió de identidad y rostro



QUITO, 16 nov (Reuters) -

Las policías de Ecuador y España arrestaron en una operación conjunta en el sur del país europeo al líder de una de las mayores bandas de narcotráfico ecuatorianas, Lospennato, que durante años escapó de la justicia cambiando de identidad y haciéndose operaciones estéticas para modificar su rostro.

Wilmer Geovanny Chavarría Barre, conocido como "Pipo", dirigía un poderoso grupo que Estados Unidos designó en septiembre como organización terrorista extranjera, junto con su rival, Los Choneros.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dijo en su cuenta de X que Chavarría era "el delincuente más buscado de la región", y había controlado operaciones mineras ilegales y rutas de narcotráfico con el Cártel Jalisco Nueva Generación de México.

"Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno", añadió Noboa. El comandante de la policía nacional, Pablo Dávila, dijo que Chavarría tenía "antecedentes desde el año 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y masacres carcelarias".

Según Dávila, el líder criminal fingió su muerte en 2021, durante la pandemia del COVID-19, y cambió su identidad a Danilo Fernández, presuntamente nacido en Maracaibo (Venezuela), mientras seguía ordenando asesinatos en Ecuador desde Europa.

"Cambió siete veces su rostro, hizo siete veces cirugías a su rostro para que no lo puedan reconocer", detalló el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, al canal local TC Televisión.

Desde Madrid, el Ministerio del Interior español informó más tarde que Chavarría fue capturado en la ciudad de Málaga, donde había llegado procedente de Marruecos, y que alternaba su residencia entre España y Dubai.

Noboa ha implementado una estrategia de militarización para reprimir la creciente violencia de las pandillas en Ecuador, alguna vez considerado uno de los países más seguros de América Latina. Según analistas, la captura de cabecillas de esos grupos ha desatado más violencia y asesinatos.

La detención de Chavarría se produce el mismo día en que los ecuatorianos deciden en un referéndum si permiten el regreso de bases militares extranjeras al país, que según el presidente son fundamentales para combatir el crimen organizado. (Reporte de Alexandra Valencia en Quito; Reporte adicional de Ana Cantero Ríos en Madrid; Escrito por Raúl Cortés Fernández)