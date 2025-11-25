ACTUALIZA 1-Bessent cree muy probable que Trump anuncie al nuevo jefe de la Fed antes de Navidad

(Actualiza con citas y contexto)

WASHINGTON, 25 nov (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el martes iba a terminar con una segunda serie de entrevistas a candidatos para encabezar a la Reserva Federal, y que es muy probable que el presidente Donald Trump anuncie al elegido antes de Navidad.

Bessent ha reducido la búsqueda de un sucesor para el presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato expira en mayo, a cinco personas desde 11, y dijo en una entrevista con CNBC que las últimas entrevistas se han centrado en cómo los candidatos guiarían lo que se ha convertido en una "operación muy complicada".

"Así que hoy tendremos la última entrevista de la segunda ronda (...) tenemos cinco candidatos muy fuertes", dijo Bessent en una entrevista con CNBC.

"Creo que hay muchas posibilidades de que el presidente lo anuncie antes de Navidad", destacó. "Pero es su prerrogativa decidir si lo hace antes de las vacaciones de Navidad o de Año Nuevo. Pero las cosas avanzan muy bien".

Entre los candidatos están el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; los actuales gobernadores Christopher Waller y Michelle Bowman, que también es la vicepresidenta de supervisión; y Rick Rieder, director de inversiones de Blackrock para renta fija global.

Los mercados de apuestas en línea Kalshi y Polymarket ven una carrera codo con codo entre Hassett y Waller, cuyas perspectivas mejoraron bruscamente esta semana después de que dijo que había tenido una buena segunda entrevista con Bessent.

"Hablé con Scott hace unos 10 días. Tuvimos una reunión agradable, estupenda", dijo Waller el lunes en Fox. "Creo que buscan a alguien que tenga méritos, experiencia y sepa lo que hace en el puesto, y creo que yo encajo".

