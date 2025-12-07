ACTUALIZA 1- Campeón Toluca sufre y alcanza la final del torneo mexicano de fútbol

(Actualiza con otro finalista, citas del DT de Toluca y Sergio Ramos)

CIUDAD DE MÉXICO, 6 dic - Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, alcanzó el sábado la final del torneo Apertura tras ganar 3-2 de manera sufrida a Monterrey en la definición de su serie semifinal.

Los "Diablos Rojos" de Toluca pasaron a la final por segundo torneo consecutivo con un marcador global de 3-3 gracias a su mejor ubicación en la temporada regular del torneo.

Toluca, que perdió 1-0 el partido de ida, finalizó como líder, mientras que Monterrey lo hizo en el quinto lugar.

Ahora, Toluca buscará el bicampeonato ante Tigres UANL, que en la otra semifinal eliminó a Cruz Azul con un marcador global de 2-2.

"Estamos con la ilusión de hacer historia en este club, así que descansaremos muy bien y nos prepararemos para buscar ganar la Final. Llegamos a las dos finales del año, entonces sería hermoso poder coronar este año con otro título, vamos por eso, nos queda un paso más", dijo el director técnico de Toluca, el argentino Antonio Mohamed.

En el encuentro disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el equipo local presionó desde el inicio y encontró el gol a los 19 minutos cuando el uruguayo Federico Pereira remató de zurda en el área chica un centro enviado por el brasileño Helio Nunes "Helinho" desde el sector izquierdo.

Toluca aumentó su ventaja a los 43 minutos cuando el portugués Paulinho definió de zurda cayéndose dentro del área tras controlar un pase del argentino Nicolás Castro.

El equipo dirigido por el "Turco" Mohamed anotó el tercer gol a los 51 minutos por la vía del tiro penal que convirtió Helinho después de que Ricardo Chávez cometió falta a Castro dentro del área.

Cuando parecía que Toluca alcanzaría la final de una manera cómoda, Monterrey empezó a reaccionar y descontó a los 58 minutos con un penal que anotó el español Sergio Ramos después de que Marcel Ruiz cometió una zancadilla dentro del área al delantero francés Anthony Martial.

Los "Rayados" anotaron el segundo gol a los 74 minutos cuando Roberto de la Rosa definió de zurda en el área chica después de que el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame estrelló su remate en el poste izquierdo.

En los últimos minutos del partido, Monterrey presionó en busca del gol que le diera el pase a la final, mientras que Toluca se defendía desesperadamente hasta que el árbitro decretó el final.

Tras finalizar el partido, Ramos anunció su salida del club Monterrey.

"Creo que lo dejé bastante claro la semana pasada, obviamente sí es mi último partido", dijo Ramos a la cadena Televisa.

"Siempre duele perder una semifinal y quedarnos a la puerta de una final, creo que hay mucho que analizar, la primera parte prácticamente la regalamos, nos faltó intensidad, ritmo, personalidad y tener el balón. Se puede perder porque al fin y al cabo esto es fútbol, pero se pierde jugando como jugamos la segunda parte no como la primera, que la regalamos", agregó.

En tanto, Tigres UANL llegó a la final tras empatar 1-1 con Cruz Azul en la definición de su serie, y registrar un marcador global de 2-2.

El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León alcanzó el partido por el título gracias a su mejor ubicación en la temporada regular. Tigres ocupó el segundo lugar y Cruz Azul el tercero.

En el encuentro disputado en el estadio Universitario de Monterrey, Tigres se puso en ventaja a los 27 minutos con un disparo cruzado del argentino Juan Francisco Brunetta dentro del área tras recibir un pase del francés André-Pierre Gignac.

Cruz Azul tuvo la opción de empatar a los 71 minutos con un tiro penal, pero el portero argentino Nahuel Guzmán atajó el disparo del uruguayo Gabriel Fernández.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul empató a los 95 minutos cuando el defensa Juan Sánchez Purata anotó en su propia portería al desviar un centro de Luka Romero. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)