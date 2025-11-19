ACTUALIZA 1-Cochilco ajusta al alza estimación precio del cobre para 2025 y 2026

(Actualiza con detalles)

SANTIAGO, 19 nov (Reuters) - La estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elevó el miércoles su pronóstico para el precio promedio del cobre a US$4,45 por libra para 2025 y a US$4,55 para 2026, en medio de limitaciones en la producción.

El organismo, dependiente del Ministerio de Minería, destacó que estas eran las mayores estimaciones de precio que ha realizado para el metal rojo.

Una menor entrada de suministro al mercado apoya la evolución de las expectativas y Cochilco dijo que un débil desempeño de la gigante mina Collahuasi, una asociación entre Anglo American y Glencore, menor producción de Anglo American Sur y el accidente de la mina estrella de Codelco, El Teniente, contribuyeron con el resultado.

Por su parte, la producción chilena de cobre crecería apenas un 0,1% a 5,51 millones de toneladas este año, mientras que el próximo subiría un 2,5% a 5,6 millones de toneladas, con una demanda que seguiría creciendo aunque con menor dinamismo.

Cochilco espera que el precio del metal se mantenga con una tendencia al alza al menos hasta el 2030 en medio de un rezago de la oferta frente a la demanda, según explicó Víctor Garay, coordinador de Mercados Mineros.

El experto señaló que persisten riesgos para el metal, como ajustes arancelarios o algún cambio en la tendencia de la demanda.

Otras operaciones van a compensar la menor producción de El Teniente hacia adelante y el país debería llegar a las 5,9 millones de toneladas para 2027, afirmó Garay. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)