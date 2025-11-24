ACTUALIZA 1- Colombiano Ecopetrol advierte riesgo de apagar campo de producción de gas por bloqueos de comunidad

(Actualiza con datos)

BOGOTÁ, 24 nov (Reuters) - El conglomerado energético colombiano Ecopetrol y su filial Hocol advirtieron el lunes que existe el riesgo de apagar su campo de producción de gas Guajira, debido a bloqueos de una comunidad, lo que podría llevar a suspender el abastecimiento del combustible en el norte y el centro del país.

El campo Guajira, ubicado en el Complejo Ballena, produce 70 millones de pies cúbicos de gas por día, clave para el abastecimiento del país sudamericano.

Ecopetrol explicó que los bloqueos por parte de la comunidad de Carrapiñapule a los accesos del Complejo Ballena, ubicado en el municipio de Manaure, se registran desde el pasado 3 de noviembre, impidiendo el ingreso y salida del personal, así como el desarrollo de actividades de mantenimiento, obras civiles y mantenimiento de pozos de producción de gas.

"La situación ha escalado en las últimas horas, al punto de poner en riesgo la integridad física de 26 trabajadores que permanecen dentro de las instalaciones, así como el desarrollo de actividades de mantenimiento, obras civiles y mantenimiento de pozos de producción de gas", precisó Ecopetrol en un comunicado.

La contingencia se registra en momentos en que Colombia sufre de un déficit de producción de gas, lo que ha llevado a incrementar las importaciones del combustible para suplir la demanda interna.

La producción comercializada de gas del país sudamericano se contrajo un 10,2% interanual en septiembre a 814 millones de pies cúbicos por día (mpcd), según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

"Cabe señalar que las exigencias de la comunidad están dirigidas fundamentalmente al cumplimiento de compromisos históricos del Estado colombiano en materia de agua potable, educación, transporte escolar y reconocimiento de autoridades tradicionales", agregó Ecopetrol.

