ACTUALIZA 1-Colombiano Ecopetrol y canadiense Parex firman nuevo acuerdo de exploración en Piedemonte Llanero

(Actualiza con datos)

BOGOTÁ, 5 dic (Reuters) - El conglomerado energético colombiano Ecopetrol firmó un nuevo acuerdo con la canadiense Parex Resources para la exploración y producción de hidrocarburos en el sur del país sudamericano, anunció el viernes la primera compañía.

El nuevo acuerdo se suma a otros cinco que Ecopetrol firmó en diciembre del año pasado con Parex para el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos en dos grandes cuencas de Colombia y en los que se proyectaron inversiones por un poco más de US$400.000.000.

Las operaciones se desarrollarán en áreas de contratos existentes, en los departamentos de Boyacá y Casanare, conocidas como el Piedemonte Llanero, precisó Ecopetrol en un comunicado.

"El pozo denominado Floreña Hurón se perforará al norte del campo Floreña, en el área adicionada al convenio, con la expectativa de incrementar la oferta de gas natural al interior del país", explicó la empresa petrolera colombiana.

"Según el plan de actividades, en 2026 las dos compañías comenzarán las obras civiles y la perforación del pozo Floreña Hurón, así como del pozo exploratorio Farallones, que hace parte del Convenio Farallones, al sur de la cuenca Piedemonte, cuyo acuerdo fue anunciado el año anterior y que recibió la aprobación de la ANH en el mes de agosto de 2025", precisó.

Ecopetrol, controlado mayoritariamente por el Estado, invertirá entre 22 y 27 billones de pesos (entre US$5.854.000.000 y US$7.184.000.000) durante el 2026, en unos planes que incluyen la perforación de entre 8 y 10 pozos exploratorios, principalmente en Colombia. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)