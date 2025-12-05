ACTUALIZA 1-Comité EEUU descarta recomendación de administrar vacuna contra hepatitis B a recién nacidos

(Reenvía para aclarar votación en segundo párrafo)

Por Christy Santhosh y Michael Erman

5 dic (Reuters) - Un grupo de asesores sobre vacunas del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., votó el viernes a favor de eliminar la recomendación general de que todos los recién nacidos en el país reciban la vacuna contra la hepatitis B.

En el caso de los bebés cuyas madres hayan dado negativo en las pruebas, el comité votó por 8 a 3 recomendar que los padres, tras consultar con un profesional sanitario, decidan cuándo o si sus hijos deben recibir la serie de vacunas. Aconsejó a los padres que decidan retrasar la vacunación que administren la primera dosis no antes de los dos meses de edad.

Desde 1991, Estados Unidos contaba con una recomendación universal de vacunación contra la hepatitis B que incluye la administración de una dosis justo después del nacimiento, lo que reduce las tasas de infección un 95%, según los estudios realizados. A la primera dosis le siguen dos más, a los 1 o 2 meses y a los 6 o 18 meses.

Los expertos en salud pública advierten de que si se abandona la recomendación universal de la dosis al nacer, los niños desarrollarán infecciones de por vida que pueden provocar cáncer de hígado y la muerte.

Kennedy, fundador de la organización antivacunas Children's Health Defense, despidió en junio a los 17 expertos independientes que formaban parte del comité asesor sobre vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y los sustituyó por un grupo que apoya en gran medida sus puntos de vista.

(Reportajes de Christy Santhosh y Kamal Choudhury en Bengaluru, Michael Erman en Nueva Jersey y Nancy Lapid en Phoenix. Edición en español de Javier López de Lérida y Javier Leira)