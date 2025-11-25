ACTUALIZA 1- Compras chinas de soja estadounidense van "justo según lo previsto", dice Bessent a CNBC

(Actualiza con detalles)

WASHINGTON, 25 nov (Reuters) - Las compras chinas de soja estadounidense van "justo según lo previsto", dijo el martes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista en la CNBC, después de que Pekín acordó comprar 87,5 millones de toneladas métricas en los próximos tres años y medio.

Estados Unidos y China siempre serán rivales naturales, dijo Bessent en una entrevista con CNBC, pero la relación entre ambos países está en un buen momento.

El lunes, el presidente Donald Trump calificó las relaciones con China de "extremadamente fuertes" tras una conversación telefónica con el líder chino, Xi Jinping, unas semanas después de que ambos se reunieron en Corea del Sur, donde acordaron un marco para un acuerdo comercial que aún no se ha concretado.

Trump y Xi podrían mantener cuatro reuniones en el próximo año, dijo Bessent. Trump podría asistir a la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que China acogerá en 2026, mientras que Xi estará en Estados Unidos para la reunión anual del Grupo de los 20 países industrializados.

Ambos líderes también realizarán visitas de Estado a sus respectivos países, dijo Bessent. (Reporte de Susan Heavey y Doina Chiacu. Editado en español por Juana Casas)