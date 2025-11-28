ACTUALIZA 1-Consumidores de EEUU prefieren comprar en línea que hacer la fila en inicio de Black Friday

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autores y procedencia)

Por Siddharth Cavale, Jessica DiNapoli y Rich McKay

NUEVA YORK/ATLANTA, 28 nov (Reuters) - Los estadounidenses, ávidos de gangas, pasaron el Día de Acción de Gracias gastando un 5% más que el año pasado, pero recurrieron más a computadores portátiles y teléfonos en lugar de enfrentarse al frío durante el crucial fin de semana de compras del Black Friday.

Si bien las primeras cifras de ventas por Internet mostraron una tendencia prometedora del gasto, en los grandes comercios la tradicional búsqueda de gangas del Black Friday se percibió más tibia en comparación con años anteriores, cuando multitudes de personas hacían cola en la mañana posterior al Día de Acción de Gracias.

Muchos de los que se aventuraron a salir dijeron que tenían un presupuesto ajustado y estaban temerosos de gastar más de la cuenta en un momento en que la inflación sigue sobre la tendencia y el mercado laboral se debilita.

"Estoy siendo mucho más cuidadosa", dijo Grace Curbelo, de 67 años, de New Rochelle, Nueva York, mientras recorría el centro comercial Woodbury Common en la mañana del viernes. "No estoy segura de cómo seguirá la economía y no quiero endeudarme".

El gasto global en Internet el jueves de Acción de Gracias aumentó un 5,3% interanual, a US$6.400 millones, según Adobe Analytics, que examina las transacciones de comercio electrónico en Internet, con cobertura de más de 1 billón de visitas a sitios de venta al por menor en Estados Unidos.

Según Adobe, la cifra fue mejor de lo previsto, ya que las compras en línea han desdibujado la importancia del Black Friday, con promociones orientadas a este acontecimiento repartidas a lo largo de varias semanas.

Alrededor de una hora antes del amanecer, con un frío de 1 grado bajo cero, Quantavius Shorter, de 40 años, un mecánico de motores diesel de Atlanta, fue uno de los primeros de solo una decena de personas que esperaban en la cola a las seis de la mañana en el Walmart del barrio Gresham Park de Atlanta.

Shorter compró un televisor inteligente de pantalla plana Roku 1 por US$298, un descuento perfecto para su presupuesto navideño más reducido.

"Esto suele costar US$500", dijo Shorter. "Vine temprano porque esperaba que se agotara".

(Reporte de Siddharth Cavale, Jessica DiNapoli y Dan Burns en Nueva York, Rich McKay en Atlanta, Harshita Meenaktshi, Juveria Tabassum y Prerna Bedi en Bengaluru y Helen Reid en Londres; editado en español por Javier López de Lérida y Carlos Serrano)