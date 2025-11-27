ACTUALIZA 1-Cosecha de trigo de Argentina alcanzaría récord de 25,5 millones de toneladas: Bolsa de Cereales

(Actualiza con citas y más información)

BUENOS AIRES, 27 nov (Reuters) - La cosecha de trigo 2025/26 de Argentina sería de un récord de 25,5 millones de toneladas, por encima de los 24 millones estimados previamente, gracias a que se registran rendimientos superiores a los esperados a medida que avanza su recolección, dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

Según la Bolsa, la producción de trigo más alta de Argentina, un exportador mundial clave del cereal, fue de 22,4 millones de toneladas, lograda en la campaña 2021/22.

"Las labores (de cosecha) se extienden hacia zonas del centro del área agrícola (...) arrojando rendimientos que superan a los esperados hasta nuestra anterior proyección", dijo la BdeC en su reporte semanal de cultivos, donde señaló que la recolección del grano está completa en un 33,9%.

Zonas agrícolas clave de Argentina reportaron niveles de lluvia más altos que los comunes en los últimos meses, favoreciendo el desarrollo de las plantas de trigo.

SOJA Y MAÍZ

Con respecto a la soja 2025/26, la Bolsa dijo que la siembra del grano avanzó 11 puntos porcentuales en la última semana, a 36% de los 17,6 millones de hectáreas que estima para el cultivo, pero que excesos de humedad en el centro de la provincia de Buenos Aires demoraban las tareas en esa zona.

Del maíz 2025/26, el reporte de la BdeC señaló que los productores locales llevan implantado el 39,3% de los 7,8 millones de hectáreas que prevé para el cereal y que 82% de lo que ya fue sembrado posee condiciones entre buenas y excelentes.

Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz. (Reporte de Maximilian Heath; Reporte de Jorge Otaola)