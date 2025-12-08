ACTUALIZA 1-Costa Rica e Israel firman tratado de libre comercio, en medio de críticas

(Añade detalles, contexto)

SAN JOSÉ, 8 dic (Reuters) - Los gobiernos de Costa Rica e Israel firmaron el lunes un tratado de libre comercio, culminando un proceso iniciado en 2023 y en medio de críticas de grupos pro Palestina y opositores a la guerra de Gaza en el país centroamericano.

El Gobierno costarricense ha resaltado las oportunidades económicas de comercio, inversión e innovación, así como la oportunidad de expandirse en Oriente Medio, gracias al acuerdo, mientras analistas locales han dicho que podría funcionar como puente para negocios israelíes en Centroamérica.

"No solo abre puertas a nuevas exportaciones, sino que representa una oportunidad estratégica para posicionar a Costa Rica como proveedor competitivo en sectores de alta tecnología, agroindustria de calidad y servicios especializados", dijo en el comunicado el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

Para el ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat, el "histórico acuerdo refleja la profunda amistad entre Israel y Costa Rica", señaló el comunicado.

Datos oficiales de Costa Rica indican que entre 2013 y 2022 el flujo comercial bilateral con Israel rondó los US$49 millones, con un aumento anual de 8,5% en las exportaciones desde territorio costarricense.

En abril de 2024 Costa Rica firmó con Emiratos Árabes Unidos el último de los 19 acuerdos comerciales que tenía vigentes hasta la suscripción del convenio con Israel. El presidente Rodrigo Chaves también expresó en 2023 su intención de unirse al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Para entrar en vigor, el tratado con Israel deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa, cuyos integrantes serán renovados en mayo tras las elecciones previstas para febrero, en las cuales el oficialismo parte con ventaja, según las últimas encuestas. (Reporte de Álvaro Murillo; Escrito por Raúl Cortés Fernández, Editado por Manuel Farías)