ACTUALIZA 1-CSG acuerda con Eslovaquia suministrar munición a la UE por hasta 58.000 millones de euros

PRAGA, 5 dic (Reuters) -

El grupo checo de defensa CSG ha firmado un acuerdo marco con el Ministerio de Defensa de Eslovaquia para suministrar munición a Estados de la UE por valor de hasta 58.000 millones de euros (US$67.540 millones).

CSG dijo que su filial eslovaca ZVS Holding, de propiedad conjunta con el Estado eslovaco, cerró un acuerdo de siete años que implica compras potencialmente financiadas en el marco del programa de Acciones de Seguridad para Europa de la Unión Europea (conocido como SAFE en inglés), que ofrece préstamos a largo plazo para reforzar las capacidades de defensa.

Eslovaquia, como otros países europeos, está tratando de desarrollar su industria de defensa a medida que la UE y la OTAN aumentan el gasto en respuesta a la invasión de Ucrania por Rusia en 2022.

CSG, propiedad del multimillonario Michal Strnad, de 33 años, se ha convertido en uno de los principales fabricantes europeos de munición de artillería para los países de la OTAN y Ucrania. La empresa ha considerado recientemente la posibilidad de realizar una oferta pública inicial para financiar una mayor expansión.

OFERTA DE ADHESIÓN A LOS ESTADOS DE LA UE

El valor del acuerdo refleja el volumen máximo potencial de entregas y se basa en la capacidad de producción disponible, dijo CSG.

ZVS Holding suministrará munición de artillería de 155 milímetros, munición para tanques de 120 mm y munición para cañones de 30 y 35 mm a Eslovaquia y a otros Estados miembros de la UE, según informó en un comunicado junto al ministerio eslovaco.

Eslovaquia ofrece a los Estados miembros de la UE la oportunidad de adherirse al acuerdo marco.

En el marco del SAFE, Eslovaquia aspira a obtener 2.300 millones de euros, de los cuales 38,5 millones se destinarán a la compra de munición de gran y medio calibre.

"Eslovaquia tiene la ambición de convertirse en líder en el suministro de munición de gran y medio calibre para los Estados miembros de la UE", dijo el ministro de Defensa, Robert Kalinak.

(1 dólar = 0,8587 euros) (Información de Jan Lopatka y Jason Hovet; edición de Louise Heavens; edición en español de Jorge Ollero Castela)