ACTUALIZA 1-Déficit fiscal de Colombia en 2025 sería menor a meta, pero con mayor deterioro estructural: Comité

BOGOTÁ, 19 nov (Reuters) - El déficit fiscal de Colombia de este año totalizaría un 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB), inferior a la meta establecida por el Gobierno a mediados del año, de un 7,1% del PIB, estimó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), aunque advirtió que habría un mayor deterioro estructural.

El organismo, independiente del Gobierno, explicó la eventual disminución del déficit fiscal al efecto de una serie de operaciones de manejo de deuda que ha realizado el Ministerio de Hacienda, que significará una reducción en el pago de intereses.

"El efecto de las operaciones de manejo de deuda en el gasto de intereses explica la mejora en la estimación", precisó el CARF en el informe publicado el martes en la noche.

No obstante, el organismo advirtió que el déficit primario -que corresponde a la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno, excluyendo los pagos de intereses de la deuda-, alcance este año un 3,4% del PIB, superior en un punto porcentual a la meta gubernamental.

"Lo anterior implicaría un deterioro estructural de la posición fiscal", explicó el CARF.

El Gobierno colombiano ha realizado en el último año una serie de operaciones de manejo de deuda interna y externa, que incluyen canjes y recompras, en busca de disminuir el costo del pago de intereses de su endeudamiento en medio del deterioro de las finanzas públicas de la cuarta economía de América Latina.

El pasado lunes el Gobierno anunció que realizará una emisión de bonos denominados en euros, con cuyos recursos buscará recomprar bonos globales por más de 4.000 millones de dólares con cupones superiores al 7% para disminuir el pago de intereses previsto para la vigencia fiscal del próximo año.

En junio el Ministerio de Hacienda suspendió una regla fiscal debido al fuerte deterioro de las finanzas públicas, bajo lo cual la entidad elevó su meta de déficit fiscal de este año a un 7,1% del PIB, desde una original de 5,1%, tras lo cual Moody´s y S&P redujeron la calificación soberana al país.

(Reporte de Nelson Bocanegra)