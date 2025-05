ACTUALIZA 1-Demora en incentivos fiscales de Argentina genera preocupación en sector minero

(Actualiza con cita de ejecutivo de McEwen)

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 20 mayo (Reuters) - Siete proyectos mineros solicitaron su adhesión a un régimen de incentivos que busca atraer inversiones privadas, pero el Gobierno de Argentina todavía no aprobó ninguno a nueve meses de su reglamentación, lo que disparó preocupación en la industria.

La gestión ultraliberal de Javier Milei busca impulsar al prometedor sector minero para aumentar el ingreso de divisas que tanto necesita el país para mantener la estabilidad macroeconómica, para lo que creó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Argentina es el cuarto exportador mundial de litio e integra el "triángulo del litio" junto a Chile y Bolivia, que alberga la mayor reserva mundial del metal necesario para la transición energética. También exporta oro y plata y tiene proyectos de cobre de clase mundial, aunque aún ninguno en producción.

Entre las empresas que solicitaron su adhesión al RIGI se encuentran Río Tinto para un proyecto de litio en la provincia de Salta que representa una inversión de 2.700 millones de dólares, además de la firma china Ganfeng Lithium , la canadiense McEwen Copper y la coreana Posco.

Cinco de los proyectos que pidieron ingresar al régimen son de litio, otro de oro y el último de cobre, pero ninguno fue aprobado pese a que pasaron casi siete meses de la primera presentación y a que el decreto que lo reglamentó establece que la autoridad de aplicación debe expedirse en un plazo máximo de 45 días hábiles.

Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), dijo que espera que haya noticias en el corto plazo para cumplir con la expectativa que generó el RIGI.

"La demora está vinculada con la estructura de aprobación que tiene el RIGI. Creo que tiene 16 secretarías y subsecretarías intervinientes", dijo Cacciola en la presentación de la 26 edición de ArMinera, un importante evento de minería que se celebra del martes al jueves en Buenos Aires.

"Es importante y fundamental que esto llegue. El gran problema que podemos tener es que se genere una expectativa enorme y que después no se compadezca con la realidad (...) Sé que el proceso es complejo, pero todos deseamos tener anuncios pronto", agregó.

Fuentes del sector estimaron que el proceso de aprobación es demasiado complejo, ya que cada proyecto debe conseguir el visto bueno de varias oficinas gubernamentales, entre ellas Jefatura de Gabinete y las Secretarías de Finanzas, Coordinación de Energía y Minería, y Legal y Administrativa, pero que no está en el ánimo del Gobierno provocar una demora.

Reuters se comunicó con varias dependencias del Gobierno para consultar sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.

"No podemos darnos el lujo de esperar. Tenemos que actuar", dijo Michael Meding, gerente general del proyecto de cobre "Los Azules" y vicepresidente de McEwen Copper, en el marco de ArMinera.

El RIGI es un sistema impulsado por el Gobierno para captar inversiones no solo en minería, sino también en sectores como gas y petróleo y siderurgia, que superen el mínimo de 200 millones de dólares.

Entre otros, brinda beneficios fiscales, aduaneros, acceso a arbitraje internacional en caso de disputas, seguridad jurídica y estabilidad a 30 años. Milei también flexibilizó recientemente los controles cambiarios, conocidos localmente como "cepo", lo que contribuyó a mejorar el clima de negocios y dar certidumbre.

"Creo que el RIGI es un buen instrumento, que ahora se puede haber potenciado por la flexibilización del cepo y que las compañías empiezan a mirar o a acelerar la toma de decisiones", dijo Natacha Izquierdo, Directora de Operaciones de la consultora ABECEB.

Para Izquierdo, algunos proyectos se apuraron a solicitar su adhesión al RIGI y aún les faltan instancias de maduración, mientras sus carpetas están siendo revisadas con mucho detalle por el Gobierno, lo que puede haber demorado los plazos.

"No hablo por el Gobierno porque no lo sé, es una percepción que no está en el ánimo trabar, pero tampoco aprobar cualquier cosa", dijo Izquierdo. "Acá hay muchas cuestiones monetarias, cambiarias, de producción, de exportación que tenés que probar y comprobar", agregó.

RIGI AMPLIADO

Argentina exportó minerales por 4.800 millones de dólares en 2024. Casi el 70% de esas exportaciones correspondieron al oro, seguido por la plata y litio.

Mientras CAEM estima que la producción de litio crecerá 77% en 2025, existe preocupación por una caída esperada de entre 0,6 y 9,3% este año en la producción de oro debido al declive de la vida útil de las minas, si bien el nivel de exportaciones del metal fue récord en 2024 por el aumento del precio.

Para subsanar la falta de exploración en oro y plata y el declive de las minas que llevará a su cierre en unos cuatro años, sin proyectos nuevos a la vista que las reemplacen, la industria minera está solicitando al Gobierno una extensión del RIGI bajo el concepto de ampliación de vida útil.

"Hemos puesto sobre la mesa que se haga un esfuerzo para estimular a los inversores (...) Démosles los incentivos que tiene el RIGI bajo el concepto de ampliación vida útil y no ampliación de producción. Ninguno está en condiciones de ampliar producción", dijo Cacciola.

El Gobierno aún no ha hecho declaraciones sobre la posibilidad de ampliar el régimen. (Reporte de Lucila Sigal; Editado por Nicolás Misculin y Jorge Otaola)