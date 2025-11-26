ACTUALIZA 1- Dos miembros de la Guardia Nacional mueren tras recibir disparos cerca de la Casa Blanca

(Actualiza con detalles del operativo, muerte de agentes, citas; cambia redacción)

WASHINGTON, 26 nov (Reuters) - Dos miembros de la Guardia Nacional murieron el miércoles en Washington cerca de la Casa Blanca, lo que provocó el cierre del edificio, con el presidente Donald Trump ausente en Florida, y una respuesta masiva de las fuerzas del orden en la zona.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una publicación en redes sociales que dos soldados de la Guardia Nacional habían recibido disparos y que su departamento estaba colaborando con la policía local para recabar más detalles.

La policía de Washington dijo que un sospechoso fue detenido tras el tiroteo a una manzana de la Casa Blanca y que la zona fue acordonada.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, dijo más tarde en su cuenta de X que los dos miembros de la Guardia Nacional habían muerto.

Trump, que se encuentra en su complejo turístico de Palm Beach antes del Día de Acción de Gracias, fue informado del tiroteo, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se encuentra en Kentucky.

En una publicación en redes sociales, Trump calificó al presunto autor de los disparos de "animal" y dijo que estaba "gravemente herido". No estaba claro cómo había resultado herido el sospechoso, pero CNN informó que los dos miembros de la Guardia Nacional se enfrentaron al agresor a tiros antes de ser alcanzados.

Stacey Walters, de 43 años, se encontraba en un Uber cerca de la Casa Blanca alrededor de las 14.15 hora local (19.15 GMT) cuando escuchó dos fuertes estruendos y vio a niños pequeños y otros peatones huyendo del lugar.

Walters dijo que escuchó a alguien gritar "¡Ayuda! ¡Ayuda!" y vio lo que parecían ser agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos corriendo tras alguien con una sudadera con capucha.

El incidente pareció haber desencadenado una respuesta de todas las agencias de seguridad de Washington, desde el Servicio Secreto hasta la Policía Metropolitana y la Policía de Tránsito Metropolitano. Las calles cercanas a la Casa Blanca fueron escenario de una intensa actividad policial, con vehículos de emergencia circulando a toda velocidad con las sirenas a todo volumen.

(Reporte de Leah Douglas, Idrees Ali, Jeff Mason, Steve Gorman, Jasper Ward, Kanishka Singh, Phil Stewart y Jana Winter; redacción de Joseph Ax y Costas Pitas. Editado en español por Javier Leira y Javier López de Lérida)