ACTUALIZA 1-Economía chilena crece 2,2% en octubre: Banco Central

SANTIAGO, 1 dic (Reuters) - La economía chilena creció un 2,2% en octubre apoyada en el comercio y los servicios, informó el lunes el Banco Central.

Economistas encuestados por Reuters esperaban una expansión del 2,0%.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano, avanzó 0,7% en términos desestacionalizados frente a septiembre.

"El resultado del Imacec se explicó principalmente por el desempeño de los servicios y del comercio. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por los servicios, la minería y la industria", dijo el banco.

La actividad comercial mostró un aumento de 8,1% en términos anuales y los servicios de 2,5%, mientras que el mes registró la misma cantidad de días hábiles que octubre de 2024, detalló el organismo.

Con el resultado de octubre la actividad local sumó 16 meses de crecimiento interanual.

(Reporte de Natalia Ramos y Aída Peláez Fernández)