ACTUALIZA 1-EIA eleva su previsión de producción de petróleo en EE. UU. en 2025 a un récord

9 dic (Reuters) - La producción de petróleo de Estados Unidos alcanzará este año un récord mayor de lo previsto, informó el martes la Administración de Información de Energía (EIA), lo que fortalece las expectativas de un exceso de oferta mundial.

La agencia elevó 20.000 bpd su previsión de producción de petróleo para 2025, a un promedio de 13,61 millones de barriles por día, la más alta de la que se tiene constancia. Sin embargo, la EIA bajó en 50.000 su pronóstico para el próximo año, a 13,53 millones de bpd.

El aumento de la previsión de producción estadounidense para este año se suma a las expectativas de que el mercado se encamina hacia un exceso de oferta, después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) dijo el mes pasado que el mercado mundial del petróleo se enfrenta a un superávit aún mayor en 2026, de hasta 4,09 millones de bpd.

El brazo estadístico del Departamento de Energía también elevó su estimación de demanda de petróleo en 100.000 bpd, a 20,6 millones de bpd este año, y pronosticó que la demanda se mantendría estable en 2026.

Los precios del crudo estadounidense de referencia West Texas Intermediate promediarán US$65,32 por barril en 2025, más que su estimación del mes pasado de US$65,15 por barril, dijo la EIA. (Reporte de Liz Hampton en Denver, editado en español por Javier López de Lérida)