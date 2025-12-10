ACTUALIZA 1-El BCE podría volver a mejorar su previsión de crecimiento en diciembre, según Lagarde

(Reescribe con detalles, citas y contexto)

FRÁNCFORT, 10 dic (Reuters) - La economía de la zona euro está demostrando su resistencia a las tensiones comerciales y el bloque está creciendo cerca de su potencial, lo que podría llevar al Banco Central Europeo a elevar las previsiones de crecimiento la próxima semana, dijo el miércoles la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Se esperaba que la zona euro sufriera una caída del crecimiento debido a los aranceles de Estados Unidos, la subida del euro y la mayor competencia de China, pero los resultados reales han sido mucho más benignos, apuntando a una economía doméstica bastante resistente.

"En los últimos ejercicios de proyección, hemos elevado nuestras previsiones", dijo Lagarde en un acto organizado por el Financial Times. "Mi sospecha es que podríamos volver a hacerlo en diciembre".

Señaló los indicadores de confianza, incluidos los del sector manufacturero, y los datos de empleo como signos de resistencia.

Lagarde también repitió su mantra de que la política monetaria estaba en un "buen lugar", una señal tomada por los inversores en el sentido de que no era necesario un cambio en los tipos de interés.

Los inversores financieros ven casi nulas las posibilidades de un cambio de tipos en la próxima reunión del BCE, el 18 de diciembre, y prevén tipos sin cambios en los próximos meses, ya que la inflación se ha mantenido cerca del objetivo del 2% durante todo el año.

Lagarde, sin embargo, rechazó los llamamientos del presidente francés, Emmanuel Macron, a favor de una política monetaria que apoye más el crecimiento, argumentando que un endeudamiento más barato haría poco para solucionar los defectos estructurales, incluidas las barreras internas que obstaculizan el flujo de bienes y capitales. "Si bajara los tipos de interés hasta abajo del todo, si hiciera una flexibilización cuantitativa masiva, (...) ¿cambiaría las barreras de las que hablaba?"

"¿Facilitaría la circulación de bienes y la prestación de servicios entre los Estados miembros? No, no lo haría", dijo Lagarde.

Aun así, dijo que era un buen debate y que era "interesante" considerar un cambio en el Tratado de la UE, que define el papel principal del BCE como proveedor de estabilidad de precios. (Información de Balazs Koranyi; edición de Jan Harvey; edición en español de Jorge Ollero Castela y Benjamín Mejías Valencia)