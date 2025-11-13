ACTUALIZA 1- El beneficio del Sabadell cae un 18% interanual en el tercer trimestre

MADRID, 13 nov (Reuters) - El banco español Sabadell dijo el jueves que su beneficio neto del tercer trimestre cayó un 17,7% respecto al mismo periodo de 2024 debido a los menores ingresos por créditos, mientras el foco de atención se desplaza hacia la sostenibilidad de su estrategia en solitario tras la opa fallida por parte del BBVA.

El cuarto mayor banco del país por capitalización bursátil registró un beneficio neto de 414 millones de euros (US$483 millones) en el periodo de julio a septiembre.

Los bancos españoles son principalmente entidades de crédito minoristas y se han beneficiado de los mayores costes de los préstamos, vinculados en su mayoría a tipos variables. Sin embargo, las reducciones de los tipos de interés del Banco Central Europeo están estrechando los márgenes.

El margen de intereses del Sabadell —las ganancias por préstamos menos los costes de los depósitos— cayó un 4% interanual en el trimestre hasta los 1.200 millones de euros, ligeramente por debajo de los 1.220 millones de euros esperados por los analistas.

El banco espera un margen de intereses de unos 4.900 millones de euros este año, frente a los 5.000 millones de euros de 2024.

