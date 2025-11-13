ACTUALIZA 1- El Gobierno de EE. UU. reabre, pero persisten profundas divisiones políticas

(Actualiza con detalles sobre pago a trabajadores)

Por Andy Sullivan, David Morgan, Bo Erickson y Nolan D. McCaskill

WASHINGTON, 12 nov (Reuters) - El gobierno federal de Estados Unidos volverá a la actividad el jueves, después de que el cierre más largo de la historia de Estados Unidos paralizó el tráfico aéreo, cortó la asistencia alimentaria a los estadounidenses de bajos ingresos y dejó a más de 1.000.000 de trabajadores sin cobrar durante más de un mes.

Pero las profundas divisiones políticas que provocaron el cierre de 43 días siguen sin resolverse.

El paquete de financiación contiene pocas barreras para impedir que el presidente republicano Donald Trump retenga el gasto, en una administración que ha desafiado regularmente la autoridad constitucional del Congreso sobre el dinero. Y no aborda los subsidios de salud que pronto expirarán y que llevaron a los demócratas del Senado a iniciar el cierre.

El cierre también expuso las divisiones dentro del Partido Demócrata entre su base liberal, que ha exigido a sus líderes que hagan todo lo necesario para frenar a Trump, y los moderados que sienten que sus opciones son limitadas mientras los republicanos mantengan la mayoría en ambas cámaras del Congreso.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se enfrenta a peticiones para que dimita, a pesar de haber votado en contra del acuerdo.

Los trabajadores federales, que han trabajado sin sueldo durante el cierre, comenzarán a recibir sus salarios atrasados el sábado y todos los pagos se completarán el miércoles, según la Casa Blanca. Las agencias que despidieron a empleados durante el cierre deben rescindir los despidos en un plazo de cinco días, dijo la oficina de la fuerza de trabajo federal.

LA GENTE CULPA A REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS CASI POR IGUAL

Ningún partido parece haberse alzado como claro vencedor. Un sondeo de Reuters/Ipsos publicado el miércoles reveló que el 50% de los estadounidenses culpaba a los republicanos del cierre, mientras que el 47% culpaba a los demócratas.

La vuelta a la normalidad podría durar poco, ya que el acuerdo sólo financia al Gobierno hasta el 30 de enero, lo que aumenta la posibilidad de un nuevo cierre a principios del próximo año.

El cierre colocó a los demócratas en una posición inusual, ya que los republicanos han sido con más frecuencia el bando que ha forzado los vencimientos de financiación en las últimas décadas.

Este cierre también destacó por lo que estuvo ausente en gran medida: el debate sobre la deuda nacional de 38 billones de dólares, que el Congreso ha mantenido por ahora en la senda de un crecimiento de 1,8 billones de dólares al año.

Los demócratas del Senado dijeron que los problemas causados en toda la economía, incluyendo interrupciones en los beneficios federales y cheques de pago perdidos para los trabajadores federales, valió la pena para llamar la atención sobre el próximo aumento de los precios del seguro de salud para unos 24 millones de estadounidenses.

"La atención sanitaria del pueblo estadounidense es una lucha que merece la pena, y estoy orgulloso de que los demócratas se hayan mantenido unidos durante tanto tiempo para librar esta batalla", dijo a Reuters el representante Hank Johnson, de Georgia.

"El pueblo estadounidense es más consciente de lo mucho que está en juego en la lucha que estamos librando (...) Entienden la precariedad de la situación, y por eso quieren que luchemos".

Los demócratas no consiguieron garantías sobre las subvenciones sanitarias, sólo la promesa de que el Senado, controlado por los republicanos, celebrará una votación sobre el asunto, sin garantías de que se apruebe o de que la Cámara baja siquiera la vote.

Pero argumentaron que habían conseguido elevar el tema en un momento en el que las encuestas muestran que los estadounidenses están preocupados por el aumento del costo de la vida, y los republicanos podrían enfrentarse a un revés político si no actúan para evitar que se disparen los costos de los seguros. Los subsidios benefician desproporcionadamente a los residentes de los estados controlados por los republicanos.

Los republicanos, por su parte, citaron argumentos a menudo expresados por los demócratas durante los cierres: que el daño de las interrupciones no valía la pena.

El representante Brian Fitzpatrick, un republicano moderado, dijo a Reuters. "Es una locura absoluta que estemos utilizando el cierre del Gobierno como palanca política. Eso no puede ocurrir nunca, y es un precedente terrible que sentar, obviamente".

SE REANUDAN VUELOS Y BENEFICIOS ALIMENTARIOS

El sistema de transporte aéreo del país ha comenzado a volver a la normalidad, después de miles de cancelaciones de vuelos provocadas por las altas tasas de absentismo entre los controladores aéreos del país.

Además, 42 millones de estadounidenses no tendrán que preocuparse por si se acaban los subsidios del SNAP que les ayudan a pagar la comida. Un portavoz del USDA dijo que la mayoría de los estados recibirían fondos para las prestaciones completas del SNAP en las 24 horas siguientes a la reapertura del gobierno.

El cierre obligó a cientos de miles de empleados federales a seguir trabajando sin sueldo, mientras que a otros considerados no esenciales se les ordenó no trabajar. Se les deben salarios atrasados en virtud de una ley de 2019, aunque la Casa Blanca de Trump ha amenazado con retener el pago de algunos.

Trump también trató de despedir a miles de trabajadores federales durante el cierre, cumpliendo su amenaza de atacar programas nacionales favorecidos por los demócratas.

El acuerdo que pone fin al cierre permite que esos trabajadores mantengan sus puestos de trabajo, y pone en pausa la campaña de reducción más amplia de Trump hasta finales de enero. Trump se ha propuesto reducir la plantilla de 2,2 millones de funcionarios en 300.000 trabajadores para finales de año.

El cierre ha impedido al Gobierno publicar una serie de datos económicos, obligando a los inversores y a la Reserva Federal a operar a oscuras mientras trataban de evaluar el estado de la mayor economía del mundo.

También ha asustado a los consumidores en vísperas de la temporada de compras navideñas. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), un organismo no partidista, estimó que retrasaría unos 50.000 millones de dólares en gastos y reduciría el PIB estadounidense en 1,5 puntos porcentuales. La CBO dijo que la economía se recuperará en gran medida cuando termine el cierre, aunque no se recuperarán hasta 14.000 millones de dólares de actividad perdida. (Reporte de Andy Sullivan, David Morgan, Bo Erickson y Nolan D. McCaskill; reporte adicional de Leah Douglas, Courtney Rozen y Nandita Bose; edición en español de Paula Villalba y Ricardo Figueroa)