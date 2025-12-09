ACTUALIZA 1-El papa pide una "paz justa y duradera" tras reunirse con Zelenski

Por Alvise Armellini

CASTEL GANDOLFO, Italia, 9 dic (Reuters) - El papa León XIV hizo un llamamiento a proseguir el diálogo para buscar una "paz justa y duradera" en Ucrania durante una reunión el martes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el Vaticano.

Sus comentarios están en consonancia con las frecuentes peticiones de Zelenski de una paz "justa", mientras el líder ucraniano intenta garantizar que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania sea equilibrado y no favorezca excesivamente a Moscú.

El pontífice "reiteró la necesidad de continuar el diálogo y expresó su deseo urgente de que las actuales iniciativas diplomáticas conduzcan a una paz justa y duradera", dijo el Vaticano en un comunicado emitido después de una reunión en la residencia papal de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma.

"Además, también hablaron sobre los prisioneros de guerra y la necesidad de asegurar el regreso de los niños ucranianos a sus familias", dijo el Vaticano, que ha mediado entre Kiev y Moscú en la cuestión de los niños.

Zelenski, que llegó el lunes a Italia tras mantener conversaciones en Londres, agradeció al papa "sus constantes oraciones por Ucrania y el pueblo ucraniano, así como sus llamamientos a una paz justa" y le invitó a visitar Ucrania.

"Informé al papa sobre los esfuerzos diplomáticos con Estados Unidos para lograr la paz. Hablamos de otras acciones y de la mediación del Vaticano para devolver a nuestros hijos secuestrados por Rusia", escribió Zelenski en la red social X.

Ucrania acusa a Rusia de secuestrar al menos a 19.000 niños ucranianos y llevarlos a Rusia o a territorio ocupado por Rusia sin el consentimiento de sus familias o tutores tras su invasión de Ucrania en 2022.

Rusia ha negado el secuestro de niños ucranianos, afirmando que actuó para mantenerlos a salvo de los combates.

Zelenski, presionado por el presidente Donald Trump para que acepte un acuerdo de paz respaldado por Estados Unidos, ha dicho en repetidas ocasiones que cualquier acuerdo de paz para Ucrania debe ser justo y duradero.

El líder ucraniano ha descartado ceder territorio a Rusia y tanto a él como a sus aliados europeos les preocupa que el acuerdo respaldado por Estados Unidos se pliegue a muchas de las demandas clave de Moscú, no aborde plenamente sus preocupaciones de seguridad y recompense a Rusia por invadir Ucrania.

El primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, ofrecieron su apoyo a Zelenski tras las conversaciones del lunes.

El líder ucraniano, que también tenía previsto reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante su estancia en Italia, dijo el lunes que Kiev compartiría un plan de paz revisado con Estados Unidos el martes.

León, elegido en mayo, ha seguido los pasos de su difunto predecesor Francisco al pedir repetidamente el fin de la guerra en Ucrania y en un momento dado sugirió que podría acoger conversaciones de paz. La oferta nunca fue aceptada.

(Escrito por Alvise Armellini; edición de Crispian Balmer y Timothy Heritage; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Benjamín Mejías Valencia)