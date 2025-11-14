ACTUALIZA 1-El puerto ruso de Novorosíisk detiene la exportación de crudo tras un ataque ucraniano

(Añade detalles, contexto y ladillos en todo el texto)

MOSCÚ, 14 nov (Reuters) -

El puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, una salida clave para los envíos de materias primas rusas, suspendió las exportaciones de petróleo el viernes después de lo que las autoridades dijeron que fue un gran ataque de drones ucranianos, dijeron dos fuentes de la industria a Reuters.

El ataque, uno de los mayores contra infraestructuras rusas de exportación de petróleo en los últimos meses, ocurre después de que Ucrania intensificara en agosto los ataques contra refinerías de petróleo rusas en un intento de dañar la capacidad de Moscú para financiar la guerra.

Los ataques aéreos y marítimos de largo alcance de los drones ucranianos han afectado repetidamente las infraestructuras petrolíferas rusas este año, dirigiéndose contra puertos del Báltico y el mar Negro, un sistema de oleoductos troncales y varias refinerías de petróleo.

UCRANIA TAMBIÉN DISPARA MISILES DE CRUCERO, SEGÚN ZELENSKIY

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el viernes que Kiev también había disparado misiles de crucero de largo alcance "Long Neptune" contra objetivos en Rusia durante la noche, y añadió que tales ataques tenían cada vez más éxito. No mencionó ningún objetivo.

El monopolio ruso de petróleo por oleoducto Transneft también se ha visto obligado a suspender el suministro a Novorosíisk, dijeron las fuentes a Reuters. La empresa no quiso hacer comentarios.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio, que exporta petróleo desde Kazajistán a través de una terminal vecina, también suspendió los cargamentos de petróleo hasta que se levante la alerta de drones.

Los restos de los drones cayeron sobre el terreno de la terminal de grano rusa NKHP, que funcionaba con normalidad, informó la agencia Interfax citando a su director general, Yuri Medvédev.

un barco atracado, edificios de apartamentos y un depósito de petróleo en el puerto ruso de Novorosíisk, hiriendo a tres de los miembros de la tripulación del barco.

Tras el ataque, los precios mundiales del petróleo subieron en torno a un 2% por el temor al suministro.

Delo, un grupo de transporte y logística, dijo que restos de drones habían caído sobre una terminal de contenedores en Novorosíisk, pero que sus operaciones continuaban con normalidad.

Según fuentes del sector, los envíos de crudo a través de Novorosíisk alcanzaron los 3,22 millones de toneladas, o 761.000 barriles al día, en octubre. En los 10 primeros meses del año, la cifra fue de 24,716 millones de toneladas.

A través del puerto de Novorosíisk se exportaron 1,794 millones de toneladas de productos petrolíferos en octubre y la cifra fue de 16,783 millones de toneladas de enero a octubre, indicaron las fuentes.

"Novorosíisk fue la más afectada", dijo en redes sociales Veniamin Kondratyev, gobernador de la región de Krasnodar, "Durante la noche, más de 170 personas y 50 equipos se ocuparon de las consecuencias del ataque, extinguiendo rápidamente los incendios y ayudando a los residentes".

Los tres tripulantes heridos del barco estaban siendo atendidos en el hospital, dijeron Kondratyev.

dijeron más tarde que el incendio en el depósito de petróleo en la terminal de Sheskharis, que maneja las exportaciones de petróleo crudo y productos derivados del petróleo, había sido extinguido. También resultaron dañadas estructuras costeras, dijeron, pero no dio más detalles.

Reuters no pudo verificar las versiones de los ataques y no hubo comentarios inmediatos de las autoridades ucranianas. (Información de Reuters; Edición de Saad Sayeed, Thomas Derpinghaus y Mark Heinrich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)