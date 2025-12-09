ACTUALIZA 1- El USDA mantiene perspectivas de exportación de soja de EE. UU. tras reanudación de ventas a China

(Actualiza con detalles, antecedentes)

Por Karl Plume

CHICAGO, 9 dic (Reuters) - El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantuvo sin cambios su previsión de exportación de soja local en un informe mensual publicado el martes, después de que se reanudaron las ventas a China, que había evitado las compras durante meses en el contexto de una guerra comercial con Washington.

El USDA fijó las exportaciones de soja en la temporada 2025/26, que finaliza el 31 de agosto, en 1.635 millones de bushels. Las existencias finales también se mantuvieron sin cambios respecto al mes anterior en 290 millones de bushels.

El principal importador de soja del mundo reanudó la compra de la oleaginosa estadounidense tras una reunión entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump a finales de octubre, en la que la Casa Blanca dijo que China acordó comprar 12 millones de toneladas métricas de la cosecha actual. Parte de los casi 2,9 millones de toneladas métricas en ventas confirmadas hasta la fecha ya han comenzado a enviarse.

Las compras, sin embargo, estaban muy por debajo de los niveles que China ha importado de Estados Unidos en los últimos años. Esa pérdida de demanda ha presionado los precios de la soja y ha costado a los agricultores estadounidenses miles de millones de dólares en ventas perdidas.

La Casa Blanca dio a conocer el lunes un paquete de ayuda de US$12.000 millones para los agricultores estadounidenses perjudicados por las consecuencias financieras de sus políticas comerciales.

Las exportaciones de maíz han sido robustas, y el USDA elevó el martes sus previsiones de exportación de maíz de Estados Unidos, ya que las ventas del grano a los compradores mundiales han sido más fuertes de lo previsto.

Las exportaciones de maíz de Estados Unidos se estimaron en un récord de 3.200 millones de bushels, más que los 3.075 millones del mes anterior, mientras que los suministros de final de temporada se estimaron en 2.029 millones de bushels, o menos que la previsión del USDA del mes anterior de 2.154 millones.