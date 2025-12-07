ACTUALIZA 1-Emocionado Norris se lleva el título de la F1, Verstappen gana carrera final en Abu Dabi

(Actualiza con detalles, citas; cambia redacción y agrega autor)

Por Alan Baldwin

ABU DABI, 7 dic (Reuters) - Lando Norris, de McLaren, lloró de alegría y alivio el domingo tras ganar su primer campeonato de la Fórmula Uno y al mismo tiempo poner fin a cuatro años de reinado de Max Verstappen con un tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dabi.

Verstappen, ganador de más carreras que cualquier otro piloto este año, ocho, se quedó con la victoria en la prueba final de la temporada con Oscar Piastri, de McLaren, en segundo lugar, a 12,5 segundos de la bandera a cuadros.

Norris, que se convirtió en el undécimo campeón mundial británico de F1, terminó la temporada con 423 puntos, frente a los 421 de Verstappen y los 410 de Piastri.

McLaren, que se aseguró el Campeonato de Constructores en octubre por segundo año consecutivo, ganó ambos títulos en la misma temporada por primera vez desde 1998.

"Hacía tiempo que no lloraba. No pensé que lloraría, pero lo hice", dijo un emocionado Norris en una entrevista posterior a la carrera, tras derramar también lágrimas dentro de su casco. "Es increíble. Ahora sé un poco cómo se siente Max".

"Quiero felicitar a Max y a Oscar, mis dos mayores competidores durante toda la temporada. Ha sido un placer correr contra los dos. Ha sido un honor, he aprendido mucho de ambos", añadió.

La madre de Norris, Cisca, dio un abrazo consolador a Piastri, mientras que tanto Verstappen como el australiano felicitaron al nuevo campeón en un alarde de deportividad.

El tercer puesto de Norris le negó a Verstappen el logro de cinco títulos consecutivos, algo que solo Michael Schumacher de Ferrari ha conseguido hasta ahora.

Charles Leclerc terminó cuarto para Ferrari, con George Russell quinto para Mercedes y Fernando Alonso sexto con su Aston Martin.

Esteban Ocon fue séptimo para Haas, por delante del siete veces campeón del mundo de Ferrari, Lewis Hamilton, que no ha subido al podio en todo el año, en lo que supone el peor momento de su carrera para el piloto de 40 años que se unió al equipo italiano esta temporada procedente de Mercedes.

Nico Hulkenberg, de Sauber, fue noveno, y Lance Stroll, de Aston Martin, décimo.

(Reporte de Alan Baldwin, editado en español por Javier Leira)