ACTUALIZA 1-Es posible que la política monetaria tenga que hacer más para moderar la demanda interna: codirectora del Banco Central de Colombia

BOGOTÁ, 5 dic (Reuters) - Es posible que se tenga que hacer más en materia de política monetaria en Colombia para moderar el dinamismo de la demanda interna, consideró el viernes la codirectora del Banco Central, Bibiana Taboada.

Los comentarios de la funcionaria se presentan en momentos en que ha surgido la expectativa de que el Banco Central tenga que subir su tasa de interés, estable desde abril, cuando la redujo en 25 puntos básicos, debido a que la inflación se mantiene por encima de la meta.

"La demanda interna está creciendo más fuerte que el producto. Hacia adelante tenemos que ver cómo moderamos ese crecimiento de la demanda interna y es posible que la política monetaria tenga que hacer más", dijo Taboada durante un foro en Bogotá.

"Nos estamos endeudando para estimular un consumo que por otras fuentes ya estaba dinámico y eso está generando desbalances", afirmó.

La economía de Colombia se expandió un 3,6% en el tercer trimestre frente a igual período del año pasado, un dato superior al esperado por el mercado y con lo que acumuló un crecimiento de 2,8% entre enero y septiembre.

La codirectora mencionó que el consumo doméstico se está acelerando al tiempo que el Gobierno mantiene una política fiscal muy expansiva que termina siendo muy costosa.

La inflación acumulada de los últimos 12 meses hasta octubre se situó en un 5,51% y según un sondeo de Reuters, el indicador cerraría el 2025 en un 5,40%, con lo que el país incumpliría su meta de 3% por quinto año consecutivo.

En noviembre el equipo técnico del banco emisor elevó su pronóstico de inflación para este año a un 5,1% desde uno previo de 4,7%, mientras que aumentó a 3,6% desde 3,2% el del 2026.

