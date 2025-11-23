ACTUALIZA 1-Escapan 50 alumnos de una escuela católica secuestrados en Nigeria

(Agrega detalles, citas y contexto; agrega autor)

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigeria, 23 nov (Reuters) - Cincuenta de los más de 300 alumnos secuestrados en una escuela católica nigeriana la semana pasada lograron escaparse y reunirse con sus padres, según informaron el domingo la Iglesia Católica y la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN).

Sin embargo, alrededor de 253 de los secuestrados —incluidos 12 miembros del personal y profesores— siguen en cautiverio, dijo el presidente de la CAN, Bulus Yohanna, un obispo católico que también es propietario de la escuela. En un comunicado, Yohanna afirmó que los alumnos se fugaron entre el viernes y el sábado. Los padres corrieron hacia la escuela, en el estado de Níger, al oeste de la capital, Abuya, tras oír que algunos niños se habían escapado.

Amose Ibrahim fue uno de los padres que acudió a la escuela St. Mary para comprobar si alguno de sus tres hijos había escapado.

"Lamentablemente, no estaban entre los fugados", dijo a Reuters por teléfono Ibrahim, cuyo hijo menor tiene seis años. "Ahora muchos padres y sus seres queridos deambulan por la escuela".

Hombres armados secuestraron el viernes a estudiantes y profesores de la escuela, el último de una serie de ataques a colegios que obligó a cerrar centros educativos.

El Gobierno también ordenó el cierre de 47 colegios en el norte.

El papa León pidió el domingo la liberación inmediata de los niños y el personal secuestrados, uno de los peores secuestros masivos jamás registrados allí.

"Hago un llamado de corazón para la liberación inmediata de los rehenes", dijo León XIV al final de una misa en la plaza de San Pedro de Roma.

(Escrito por MacDonald Dzirutwe y Ben Ezeamalu; editado en español por Carlos Serrano)