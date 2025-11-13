ACTUALIZA 1 España ordena confinar todas las aves de corral por riesgo de gripe aviar

(Agrega detalles y contexto)

MADRID, 13 nov (Reuters) - El Ministerio de Agricultura español ha decretado el confinamiento de todas las aves de corral a partir del 13 de noviembre debido al riesgo de gripe aviar, según informó el jueves.

Amplía la medida que anunció la semana pasada.

"La medida se toma tras la elevación del riesgo de la entrada de la enfermedad en España en la última semana", dijo el ministerio en un comunicado.

La nueva orden se extiende a todas las granjas, incluidas las orgánicas y los pequeños productores, para evitar el contacto con aves migratorias que podrían propagar el virus. También prohíbe mantener patos y gansos con otras aves de corral, utilizar agua superficial sin tratar y celebrar ferias o exposiciones de aves.

(Información de Emma Pinedo y Jesús Calero, edición de Andrei Khalip; edición en español de María Bayarri Cárdenas)