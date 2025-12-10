ACTUALIZA 1-Expresidente de Bolivia, Arce, fue detenido: exministra de Presidencia

(Agrega información)

LA PAZ, 10 dic (Reuters) - El expresidente de Bolivia, Luis Arce, que terminó su mandato el mes pasado, fue arrestado, una detención que una exfuncionaria de su Gobierno denominó "secuestro", según publicó el miércoles en la red social X.

Arce fue llevado a una cárcel en las afueras de La Paz, sostuvo la exministra de la presidencia, María Nela Prada.

Los medios locales dijeron que el exmandatario fue detenido en el marco de una investigación por posible desfalco mientras se desempeñaba como ministro de Economía del Gobierno de Evo Morales.

"En este momento me estoy dirigiendo hacia la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) que es donde tenemos conocimiento (...) que se lo habrían llevado, un secuestro de manera totalmente ilegal", sostuvo Prada en su publicación.

Reuters no pudo verificar el paradero de Arce. La fuerza policial especial que supuestamente detuvo a Arce no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La investigación por desfalco se centra en presuntos desembolsos estatales de un fondo para financiar proyectos para comunidades indígenas mientras Arce se desempeñaba como ministro.

"Por supuesto que es inocente", declaró Prada a la prensa. "Esto ha sido un abuso total de poder", agregó.

Investigadores citados por medios locales afirmaron que las pruebas presentadas en el caso implicaban a Arce en la malversación de recursos públicos, lo que condujo a su detención sin la aplicación de un juicio especial para expresidentes.

El arresto se produce a menos de dos meses después de que el candidato centrista Rodrigo Paz ganara la segunda vuelta de las elecciones de octubre, poniendo fin a casi dos décadas de dominio del partido izquierdista MAS, al que representaba Arce.

Paz se ha comprometido a abordar la corrupción dentro de las instituciones estatales. (Reporte de Daniel Ramos; escrito en español por Eliana Raszewski, Editado por Walter Bianchi y Jorge Otaola)