ACTUALIZA 1-Expresidente hondureño Hernández, liberado de prisión en EE. UU. tras indulto de Trump

(Actualiza con citas y detalles)

2 dic (Reuters) - El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado el lunes de una prisión en Estados Unidos, donde cumplía condena por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunció que lo indultaría.

La esposa del exmandatario, Ana García de Hernández, escribió el martes en la red social X que "ayer, lunes 1 de diciembre de 2025, vivimos un día que jamás olvidaremos".

"Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump", agregó.

Un registro de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos señala que Hernández fue liberado el lunes.

La liberación se da días después de las elecciones presidenciales en Honduras, en las que Trump ha respaldado al candidato presidencial Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional, que se enfrenta al centrista Salvador Nasralla.

El último recuento de votos mostraba a ambos candidatos prácticamente empatados con algo menos del 40% de los votos.

El partido de Asfura forjó una estrecha alianza con Washington bajo el mandato de Hernández, que gobernó de 2014 a 2022 y fue detenido poco después de dejar el cargo.

Hernández, de 57 años, fue sentenciado a prisión en junio del año pasado tras ser declarado culpable de conspiración para el narcotráfico unos meses antes. El político calificó su condena de injusta. (Reporte de Diego Oré y Aída Peláez Fernández, editado por Natalia Ramos)