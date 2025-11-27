ACTUALIZA 1-FBI investiga móvil de tiroteo contra soldados de la Guardia Nacional cerca de Casa Blanca

(Agrega detalles, contexto y citas)

Por Jana Winter, Ted Hesson y Leah Douglas

WASHINGTON, 26 nov (Reuters) -

Investigadores dirigidos por la fuerza antiterrorista conjunta del FBI buscaban pistas el jueves sobre lo que llevó a un inmigrante afgano a abrir fuego contra dos soldados de la Guardia Nacional a pocas cuadras de la Casa Blanca, en lo que las autoridades calificaron de ataque "tipo emboscada" la víspera del Día de Acción de Gracias.

El sospechoso trabajó con "el Gobierno de Estados Unidos, incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada en Kandahar", durante la guerra de Estados Unidos en Afganistán, dijo el director de la CIA, John Ratcliffe, a LA NACION y a Fox News.

Los dos soldados, que formaban parte de una misión militarizada ordenada por el presidente Donald Trump hace meses y cuestionada en los tribunales por las autoridades de Washington D.C., estaban hospitalizados y habían superado una intervención quirúrgica, dijo la fiscal general Pam Bondi.

El sospechoso, que resultó herido en un intercambio de disparos antes de ser detenido, fue identificado por el Departamento de Seguridad Nacional como Rahmanullah Lakanwal, de nacionalidad afgana.

Bondi declaró el jueves a Fox News que los dos soldados heridos eran un hombre y una mujer. Agregó que el Gobierno planea presentar cargos de terrorismo en su contra y buscar una sentencia de cadena perpetua "como mínimo".

Trump, que se encontraba en su complejo turístico en Florida en el momento del ataque, emitió un comunicado en video pregrabado a última hora del miércoles en el que calificó el tiroteo de "acto de maldad, acto de odio y acto de terror". Afirmó que su Gobierno "reexaminará" a todos los afganos que llegaron durante la presidencia de Joe Biden.

La agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración suspendió inmediata e indefinidamente todas las solicitudes de inmigración relativas a ciudadanos afganos "a la espera de una nueva revisión de los protocolos de seguridad e investigación de antecedentes".

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Lakanwal entró en Estados Unidos en 2021 en el marco de la Operación Aliados Bienvenidos, un programa de la era Biden para reasentar a miles de afganos que ayudaron a Estados Unidos durante la guerra de Afganistán y temían represalias de las fuerzas talibanes que se hicieron con el control del país tras la retirada estadounidense.

NBC News, citando una entrevista con un familiar anónimo del sospechoso, informó a primera hora del jueves de que Lakanwal sirvió en el ejército afgano durante 10 años junto a tropas de las Fuerzas Especiales estadounidenses y estuvo destinado en Kandahar durante parte de ese tiempo.

El familiar también dijo que Lakanwal trabajaba para el gigante minorista en línea Amazon.com la última vez que hablaron hace varios meses, según NBC News.

El tiroteo se produjo a mediodía frente a una estación de metro en una bulliciosa zona comercial a pocas cuadras de la Casa Blanca. Los agentes del Servicio Secreto pusieron la mansión presidencial bajo un bloqueo de seguridad inmediatamente después del tiroteo como medida de precaución.

En respuesta al tiroteo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el presidente solicitó el envío de otros 500 efectivos de la Guardia Nacional para unirse a los más de 2.000 soldados movilizados previamente en la capital del país.

(Reporte de Leah Douglas, Jana Winter y Phil Stewart; reporte adicional de Idrees Ali, Jeff Mason, Steve Gorman, Jasper Ward, Kanishka Singh, Ted Hesson y David Morgan; escrito por Steve Gorman y Joseph Ax; editado en español por María Bayarri y Carlos Serrano)