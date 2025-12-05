ACTUALIZA 1-Francia retira la petición de suspensión total del sitio de Shein

(Actualiza con exigencias de medidas de Francia, citas de abogado)

Por Florence Loeve

PARÍS, 5 dic (Reuters) - Francia exigió el viernes a Shein una serie de medidas para demostrar que los productos vendidos en su sitio web cumplen la ley, pero se retractó de su petición anterior de suspender por completo durante tres meses la plataforma en línea por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil y armas prohibidas.

En una audiencia ante el tribunal de París, un abogado del Estado dijo que Shein debe establecer controles en su sitio web, incluida la verificación de edad y filtrado, para garantizar que los menores no puedan acceder a contenidos pornográficos.

Pidieron al tribunal que aplicara la suspensión de su mercado hasta que Shein presentara pruebas de tales controles al regulador francés de comunicaciones Arcom.

Shein desactivó su mercado en Francia el 5 de noviembre, después de que las autoridades encontraron artículos ilegales a la venta, pero su sitio de venta de ropa de la marca Shein sigue siendo accesible.

El Estado ha invocado el artículo 6.3 de la ley francesa de economía digital, que otorga a un juez poderes para prescribir medidas con el fin de prevenir o detener los daños causados por contenidos en línea.

"No pretendemos estar aquí para sustituir a la Comisión Europea", dijo el abogado del Estado. "Hoy no estamos aquí para regular, estamos aquí para prevenir daños, frente a cosas que son inaceptables".

La audiencia continúa.

En un comunicado de la semana pasada, la fiscalía de París dijo que una suspensión de tres meses podría considerarse "desproporcionada" según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si Shein pudiera demostrar que ha puesto fin a todas las ventas de productos ilegales.

Sin embargo, la fiscalía dijo que "respaldaba plenamente" la exigencia del gobierno de que Shein aporte pruebas de las medidas adoptadas para poner fin a esas ventas.

La medida de Francia se produce en medio de un examen más amplio de gigantes chinos como Shein y Temu en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE, que refleja la preocupación por la seguridad de los consumidores, la venta ilegal de productos y la competencia desleal.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo el lunes que está investigando a Shein para determinar si el minorista de moda rápida infringió la legislación estatal relacionada con prácticas laborales poco éticas y la venta de productos de consumo inseguros. (Información de Florence Loeve; edición de Toby Chopra; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Ricardo Figueroa)