ACTUALIZA 1-Funcionarios Fed se muestran divididos: mediana prevé un recorte de tasas en 2026

NUEVA YORK, 10 dic (Reuters) - La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos cree que tendrán que recortar las tasas de interés a corto plazo el próximo año, pero están muy divididos en cuanto a la cuantía, con un gran grupo que se opone a cualquier recorte y tres que prevén una alza de tasas.

Y en un movimiento sin precedentes en la historia del gráfico de puntos (un documento que refleja de forma anónima dónde creen los miembros de la Fed que estarán las tasas en los próximos años), seis funcionarios dijeron que no apoyaban ni siquiera el recorte de tasas de un cuarto de punto del miércoles, fijando en el 3,9% el tipo adecuado para finales de 2025.

Tras el recorte del miércoles, el tipo objetivo se sitúa ahora entre el 3,50% y el 3,75%.

La mediana de los responsables de política monetaria de la Reserva Federal para el próximo año es de un nuevo recorte de un cuarto de punto porcentual, igual que la reducción de 25 puntos básicos que esperaban hace tres meses, mostró el miércoles un comunicado del banco central del Estados Unidos.

Pero solo cuatro funcionarios apuntaron a un único recorte de tasas para el próximo año, mientras que otros cuatro esperaban dos rebajas y otros cuatro incluso más.

Siete de los 19 funcionarios de la Fed consideran que los costos de endeudamiento no deberían bajar en absoluto el próximo año, incluidos los tres que ven las tasas más altas a finales de 2026 que ahora, según las proyecciones publicadas el miércoles.

Las previsiones para la tasa de interés oficial a finales del próximo año oscilan entre el 2,1% y el 3,9%.

La mediana de las estimaciones de los funcionarios de la Fed sobre un nivel neutral que no frene ni estimule la economía se mantuvo en el 3%.

El "dot plot" o gráficos de puntos sobre las expectativas de las tasas no indica qué responsable de política monetaria hizo qué pronóstico.

Pero sí arroja algo de luz adicional sobre la profundidad de sus divisiones internas de cara al nuevo año, que traerá no solo la habitual remodelación de los derechos de voto entre los presidentes de la Fed, sino un nuevo jefe de la Fed que tomará el relevo de Jerome Powell cuando termine su mandato a mediados de mayo.

La Corte Suprema escuchará en enero los argumentos sobre el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, que si tiene éxito podría abrir un segundo asiento para que el mandatario republicano lo llene con un partidario fiable de una política monetaria más fácil.

Trump ha dicho que quienquiera que elija para el puesto de presidente de la Fed apoyará una mayor baja de tasas, pero el número de responsables de política monetaria que se oponen a más recortes de tasas sugiere que lograr un consenso sobre tal medida será difícil.

La decisión del miércoles suscitó tres disensiones. Jeffrey Schmid, presidente de la Fed de Kansas City, y Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, no querían ningún cambio en las tasas, mientras que Stephen Miran, gobernador de la Fed, apoyó por tercera vez un recorte mayor de medio punto.

La mediana de las previsiones es de una tasa de desempleo del 4,4% para finales del año próximo, sin cambios respecto a la de septiembre, más reciente dato disponible.

En cuanto a la inflación, según el objetivo de la Fed (la variación interanual del índice de precios de los gastos de consumo personal), se espera que finalice este año en el 2,9%, antes de caer al 2,4% en 2026, frente al 2,6% previsto en septiembre.

Los responsables de política monetaria prevén que la inflación subyacente del IPC, que utilizan para medir la persistencia de las presiones inflacionarias, se sitúe este año en el 3,0% y en el 2,5% el año próximo.

El objetivo de la Reserva Federal es una inflación del 2%.