ACTUALIZA 1-Gobierno Ecuador accede a créditos por US$1.400 millones de multilaterales

El gobierno de Ecuador accedió a financiamiento por US$1.400 millones de dos organismos multilaterales para fortalecer el sistema eléctrico nacional, mejorar la sostenibilidad fiscal y generar empleo, dijeron el miércoles el Ministerio de Economía del país y el Banco Mundial.

El Banco Mundial aprobó un paquete de US$1.100 millones, de los cuales unos US$900 millones serán destinados para respaldar políticas para promover una gestión fiscal "responsable" y generar empleo.

La diferencia se destinará para promover un programa para gestión de riesgos derivados del cambio climático, en el país andino, según un comunicado del organismo.

"Ecuador ha dado pasos importantes para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y generar señales de confianza en los mercados", dijo Issam Abousleiman, director de la División del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, en un comunicado.

Más temprano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó financiamiento por US$300 millones para fortalecer el sistema eléctrico nacional, que incluye la modernización de la red de transmisión y distribución, informó el ministerio Economía y Finanzas de Ecuador.

La mayor parte del financiamiento aprobado tendrá un plazo de amortización de 22,5 años y un período de gracia de 8 años. Mientras que unos US$30 millones fueron otorgados en condiciones favorables con una tasa de interés del 1,19% y un plazo de 20 años.

El proyecto tiene como prioridad ampliar el acceso eléctrico en la región amazónica de Ecuador conectando a más de 5.000 hogares en zonas rurales y marginales hacia 2031. Además, se repotenciarán más de 700 kilómetros de líneas de transmisión para facilitar la integración de nueva generación, especialmente de fuentes renovables, dijo el ministerio.

"Esta operación también contribuirá a la reducción de 1,3 millones de toneladas de CO2, al desplazar el uso de combustibles fósiles tradicionalmente necesarios para sostener la calidad del servicio", concluyó el ministerio.

