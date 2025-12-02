ACTUALIZA 1-Hadjar sustituye a Tsunoda en la alineación de Red Bull para 2026

(Actualiza con detalles, citas)

ABU DABI, 2 dic (Reuters) - Isack Hadjar sustituirá a Yuki Tsunoda como compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull la próxima temporada, mientras que Arvid Lindblad se unirá a Liam Lawson en Racing Bulls, anunciaron el martes los equipos de Fórmula Uno.

El francés Hadjar, de 21 años, ha causado una gran impresión en su temporada de debut en Racing Bulls, incluyendo su primer podio con el tercer puesto en el Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto.

El británico Lindblad pasa de la Fórmula 2 a ser compañero del neozelandés Lawson y será el único debutante en la parrilla de 2026.

La marcha de Tsunoda deja a la Fórmula 1 sin un piloto japonés en la parrilla. Red Bull dijo que permanecerá en el equipo como piloto de pruebas y de reserva durante la primera temporada de la nueva era de motores.

Tsunoda también será el piloto reserva de Racing Bulls cuando su compatriota Ayu Iwasa no esté disponible. "Creemos que Isack puede prosperar junto a Max y hacer magia en la pista", dijo el director de Red Bull, Laurent Mekies.

El papel de compañero de equipo del cuatro veces campeón del mundo Verstappen, que aún podría sumar un quinto título consecutivo en el Gran Premio de Abu Dabi que cierra la temporada el domingo, ha sido una especie de cáliz envenenado para una serie de aspirantes.

Ningún compañero de equipo se ha acercado al implacable rendimiento del piloto neerlandés desde que el mexicano Sergio Pérez lograra cuatro podios en las primeras cinco carreras de la temporada pasada y luego sufriera una dramática pérdida de ritmo antes de marcharse.

Lawson comenzó esta temporada como titular en Red Bull, pero fue sustituido por Tsunoda tras dos carreras sin puntuar.

El japonés fue completamente eclipsado por Verstappen, ya que el campeón ha ganado siete carreras y ha sumado 396 puntos, mientras que Tsunoda solo ha conseguido 33 unidades.

"Después de todo el trabajo duro que he realizado desde que me uní al equipo junior, es una gran recompensa", dijo Hadjar. "He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera, y ellos siguieron creyendo en mí y animándome".

"Es un paso increíble, trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que estoy deseando hacer", agregó. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)