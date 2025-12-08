ACTUALIZA 1-Juez ecuatoriano llama a juicio al expresidente Lenín Moreno por presunto delito de cohecho

(Agrega detalles, cita)

QUITO, 8 dic (Reuters) - Un juez ecuatoriano llamó el lunes al expresidente Lenín Moreno a juicio penal, acusado de ser autor directo en el presunto delito de cohecho en la adjudicación de un contrato para la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país andino.

El caso, presentado inicialmente por la fiscalía en marzo de 2023, vinculó a Moreno, miembros de su familia y empresarios comerciales locales y chinos con la recepción de sobornos para la construcción de la central Coca Codo Sinclair, que inició operaciones en 2016.

"Este juzgador resuelve llamar a juicio al ciudadano Lenín Moreno en calidad de autor directo del delito de cohecho", dijo el juez Olavo Hernández, al leer su resolución. "El caudal de los elementos de convicción permiten presumir que el procesado tuvo intervención esencial y decisiva".

La investigación de la fiscalía reveló una presunta red de corrupción alrededor de Coca Codo Sinclair, que habría operado entre el 2009 y 2018 y a cambio de unos US$76 millones que fueron entregados por la empresa china Sinohydro -encargada de construir la represa- utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías.

Moreno, en su rol de vicepresidente entre el 2007 y 2013, habría intervenido para asegurar la participación de Sinohydro, cuyos representantes en Ecuador eran sus amigos y, asimismo, sus familiares habrían recibido parte de los fondos entregados por la compañía, según la fiscalía.

El político, quien también fue presidente del país entre 2017 y 2021, ha negado sistemáticamente las acusaciones. Actualmente reside en Paraguay y participó de la audiencia vía telemática.

"He presentado a la fiscalía todas las pruebas y no ha podido probar que haya recibido un solo centavo", dijo Moreno en un video publicado en redes sociales la semana pasada. "No permitamos que se cometa una injusticia tan grande".

La planta hidroeléctrica vinculada al caso fue construida por la compañía china con un costo inicial de unos US$2.000 millones, según datos oficiales, y ha presentado numerosas fallas de funcionamiento desde que inició operaciones.

