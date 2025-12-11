ACTUALIZA 1-La AIE recorta la previsión de superávit del mercado mundial de petróleo para 2026

(Actualiza con detalles y firma de autor)

Por Robert Harvey

LONDRES, 11 dic (Reuters) -

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) recortó el jueves, por primera vez desde mayo, su previsión de exceso de oferta mundial de petróleo para el próximo año, por lo que considera unas perspectivas de mayor demanda debido al fortalecimiento de la economía mundial y a la menor oferta de los países sometidos a sanciones.

Los precios del petróleo llevan meses bajo presión debido a las predicciones de la AIE, que asesora a los países industrializados, y de otros analistas sobre un inminente exceso de oferta.

La oferta mundial de petróleo superará a la demanda por 3,84 millones de barriles diarios, frente al superávit de 4,09 millones de barriles diarios que había estimado en noviembre.

Un superávit de casi 4 millones de barriles diarios equivale a casi el 4% de la demanda mundial y se sitúa en el extremo superior de las previsiones de los analistas. El petróleo, que ha bajado más de un 15% en 2025, caía el jueves, y el crudo Brent se negociaba bajo los US$62 el barril.

La oferta ha crecido considerablemente este año, impulsada por los aumentos de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios -un grupo conocido como OPEP+-, así como por el crecimiento de Estados Unidos y otros productores.

La OPEP+ ha suspendido el aumento de la producción para el primer trimestre de 2026.

La AIE revisó al alza sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año y el próximo debido a la mejora de las perspectivas macroeconómicas y a que "la ansiedad por los aranceles ha remitido en gran medida".

Según la AIE, el consumo mundial de petróleo subirá 860.000 bpd en 2026, 90.000 bpd más de lo que había pronosticado el mes pasado; además aumentó su previsión para este año en 40.000 bpd, a 830.000 bpd.

"La caída de los precios del petróleo y el descenso del dólar, ambos cerca de mínimos de cuatro años, supondrán un nuevo impulso para la demanda de petróleo el año que viene", dijo la AIE, que añadió que el crecimiento de la demanda en 2025 procede casi en su totalidad de países no pertenecientes a la OCDE, que dependen más de las condiciones macroeconómicas.

Según la AIE, una serie de avances en los acuerdos comerciales con Estados Unidos han contribuido a reactivar la confianza económica después de que la tensión arancelaria afectó al consumo a principios de año.

SANCIONES A RUSIA Y VENEZUELA La agencia espera que el crecimiento de la oferta sea ligeramente inferior al previsto en 2025-2026, ya que las sanciones a Rusia y Venezuela afectan a las exportaciones.

La AIE espera que la oferta mundial de petróleo aumente en 2,4 millones de bpd el próximo año, tras haber pronosticado el mes pasado un crecimiento de 2,5 millones de bpd.

La organización revisó a la baja sus previsiones de producción para 2025 y 2026 para los productores de la OPEP+, en gran parte debido a las interrupciones provocadas por las sanciones.

Según la AIE, la oferta mundial de petróleo se redujo en 610.000 bpd en noviembre, debido al descenso de la producción de Rusia y Venezuela, países afectados por las sanciones.

Los ingresos por exportaciones rusas alcanzaron su nivel más bajo en noviembre desde la invasión de Ucrania en 2022, según la AIE.

La AIE mantuvo estables sus previsiones de producción de los países no pertenecientes a la OPEP+ para este año y el próximo, gracias al aumento de la producción en América, concretamente en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guyana y Argentina.

Según la AIE, es probable que persista durante algún tiempo la tendencia de "mercados paralelos", en los que la abundante oferta de crudo se yuxtapone a la estrechez de los mercados de combustibles, debido a la limitada capacidad de refinación disponible fuera de China y a las sanciones impuestas por la UE a las exportaciones rusas de combustibles derivados del crudo. (Información de Robert Harvey en Londres; edición de Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)