ACTUALIZA 1- La Cámara baja de Brasil aprueba un proyecto para reducir la pena de cárcel a Bolsonaro

(Agrega detalles, citas y contexto)

BRASILIA, 10 dic (Reuters) -

La Cámara de Brasil aprobó el miércoles un proyecto de ley para reducir la pena de cárcel del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

El mes pasado, Bolsonaro comenzó a cumplir su condena por planear sin éxito un golpe de Estado contra su sucesor, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.

El proyecto de ley, aprobado en una votación de 291-148, reduce las penas para los condenados por actos antidemocráticos que resultaron en una revuelta el 8 de enero de 2023, cuando los partidarios de Bolsonaro invadieron y saquearon el palacio presidencial, la Corte Suprema y el Congreso.

Todavía requiere la aprobación del Senado y podría enfrentarse a impugnaciones en la Suprema.

El diputado Paulinho da Força, promotor del proyecto, estimó que podría reducir la pena de prisión de Bolsonaro a poco más de dos años.

Una versión preliminar del proyecto presentada por legisladores de la oposición habría indultado a los implicados en "manifestaciones políticas" a partir del 30 de octubre de 2022, pero Da Força descartó concederles una amnistía total.

"No hay ninguna posibilidad de amnistía", dijo el diputado. "Hablamos con todos los partidos y el único proyecto viable para pacificar Brasil es la reducción de penas".

(Reporte de Maria Carolina Marcello en Brasilia y Fernando Cardoso en Sao Paulo; reporte adicional de Mrinmay Dey en Bengaluru; editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)