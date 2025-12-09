ACTUALIZA 1-La CPI condena a 20 años al líder de la milicia yanyauid de Darfur

(Actualiza con detalles)

Por Stephanie van den Berg

LA HAYA, 9 dic (Reuters) - Los jueces de la Corte Penal Internacional condenaron el martes a 20 años de prisión a un líder de la milicia yanyauid por atrocidades cometidas en la región sudanesa de Darfur, entre ellas golpear a detenidos hasta la muerte con un hacha.

Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, también conocido como AliKushayb, fue declarado culpable en octubre de 27 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato, tortura y orquestación de violaciones y otras atrocidades cometidas por las milicias yanyauid en Darfur hace más de 20 años.

En su sentencia, los jueces rechazaron los argumentos de la defensa de que Abd-Al-Rahman tenía autoridad limitada y expresaron empatía por las víctimas.

"Abd-Al-Rahman no sólo dio las órdenes que condujeron directamente a los crímenes, sino que en Mukjar y Deleig perpetró personalmente algunos de ellos, utilizando el hacha que portaba para golpear a los prisioneros", dijo la presidenta del tribunal, Joanna Korner.

La sala de primera instancia impuso una condena conjunta de 20 años, una pena que probablemente significa que el hombre de 76 años morirá en prisión.

Los fiscales habían solicitado cadena perpetua, describiendo a Abd-Al-Rahman como un asesino con hacha por matar a dos detenidos recluidos en una comisaría de policía y como un perpetrador entusiasta, enérgico y eficaz de los abusos.

Su defensa alegó que fue víctima de un error de identidad y afirmó que cualquier condena superior a siete años equivaldría a una cadena perpetua de facto, dada su edad.

Tanto la fiscalía como la defensa pueden recurrir la condena y la pena, pero ambas partes dijeron que estudiarían las sentencias antes de tomar esa decisión.

La sentencia cierra el primer juicio de la CPI sobre el conflicto de Darfur, que estalló en 2003 cuando rebeldes en su mayoría no árabes se alzaron en armas contra el gobierno de Sudán, acusándolo de marginar a la remota región occidental.

En respuesta, el entonces gobierno sudanés movilizó a las milicias árabes conocidas como yanyauid para aplastar la revuelta, desatando una violencia que, según Estados Unidos y grupos de derechos humanos, equivalía a genocidio.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitió el caso a la CPI en 2005. El tribunal, con sede en La Haya, se creó para enjuiciar los crímenes más graves cuando los tribunales locales fracasan.

En 2023 estallaron nuevos enfrentamientos en Darfur y en todo Sudán entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, consideradas en general sucesoras de los yanyauid.

Los enfrentamientos en Darfur, especialmente en la ciudad de Al Fashir, han desencadenado oleadas de matanzas por motivos étnicos y han provocado desplazamientos masivos. (Reporte de Stephanie van den Berg, Editado en Español por Ricardo Figueroa)