ACTUALIZA 1- La explosión en una vía férrea polaca fue un "sabotaje sin precedentes", dice Tusk

VARSOVIA, 17 nov (Reuters) - La explosión que dañó el domingo una vía férrea en el trayecto entre Varsovia y Lublín fue causada por "un sabotaje sin precedentes", dijo el lunes el primer ministro polaco, Donald Tusk.

La explosión en la línea Varsovia-Lublín, que conecta la capital con la frontera ucraniana, sigue a una oleada de incendios provocados, sabotajes y ciberataques en Polonia y otros países europeos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Varsovia ha dicho antes que su papel como centro de ayuda a Ucrania en la guerra con Rusia la convierte en objetivo de actos de sabotaje.

Rusia ha negado en repetidas ocasiones que sea responsable de los sabotajes.

"La voladura de la vía férrea en la ruta Varsovia-Lublin es un acto de sabotaje sin precedentes dirigido contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos", escribió Tusk en X.

"Se está llevando a cabo una investigación. Al igual que en casos anteriores de este tipo, atraparemos a los autores, independientemente de quiénes sean sus patrocinadores".

Cuatro ministros del Gobierno dijeron en una rueda de prensa que había un acto de sabotaje confirmado y otro "altamente probable", en referencia a un incidente en otra parte de la ruta en el que resultó dañada la tracción ferroviaria.

La policía local informó el domingo de que un maquinista había denunciado daños en la línea ferroviaria, pero las autoridades no pudieron confirmar de inmediato que se tratara de un sabotaje.

"Esta ruta también se utiliza para transportar armas a Ucrania", dijo Tusk en un discurso grabado en vídeo. "Afortunadamente, no hubo ninguna tragedia, pero las implicaciones legales son muy graves". (Información de Pawel Florkiewicz y Anna Wlodarczak-Semczuk; edición de Frances Kerry; edición en español de Paula Villalba)