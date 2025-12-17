ACTUALIZA 1-La UE vota a favor de un plan para facilitar el acceso al aborto

(Cambia redacción con resultado de la votación)

Por Layli Foroudi y Paul Carsten

PARÍS, 17 dic (Reuters) - El Parlamento Europeo votó el miércoles a favor de un plan que permitiría a las mujeres de países con restricciones al aborto interrumpir su embarazo en otro Estado miembro de la Unión Europea de forma gratuita.

La iniciativa ciudadana "Mi voz, mi decisión" propone un fondo con cargo al presupuesto de la UE para financiar los procedimientos de personas procedentes de países con prohibiciones casi totales, como Malta y Polonia, o de lugares de difícil acceso al aborto, como Italia y Croacia.

Si bien la tendencia en Europa ha sido hacia una mayor accesibilidad al aborto, como la despenalización en Reino Unido y su consagración como derecho constitucional en Francia, ha habido un aumento del apoyo a los partidos de extrema derecha, muchos de los cuales se oponen al aborto.

Tras la votación parlamentaria de 358 a favor y 202 en contra, la Comisión Europea tendrá entonces hasta marzo para decidir si adopta la propuesta aunque otras iniciativas ciudadanas no han tenido éxito hasta ahora.

Los defensores de la iniciativa, entre los que se encuentran activistas a favor del derecho al aborto y algunos eurodiputados de izquierda a centroderecha, afirman que reducirá las prácticas inseguras y ayudará a las mujeres que carezcan de fondos a someterse a un procedimiento en el extranjero.

Sus detractores, entre los que se encuentran eurodiputados de extrema derecha y algunos de centroderecha, dicen que la propuesta interfiere en las leyes nacionales y en los valores cristianos tradicionales.

LA UE APOYA A LAS MUJERES

"Hoy mostramos al mundo, pero sobre todo a nuestros ciudadanos, que la UE está al lado de las mujeres. La UE defiende la igualdad de género, y la UE no tiene miedo de cumplir todos los derechos humanos, también los derechos humanos de las mujeres", dijo a la prensa en Estrasburgo la eurodiputada sueca Abir Sahlani, del grupo centrista Renew Europe.

En la fase previa, los opositores celebraron actos con la federación antiabortista One of Us ("Uno de Nosotros") y el Centro Europeo para la Ley y la Justicia, una rama del Centro Estadounidense para la Ley y la Justicia, que litiga sobre casos de aborto.

Los grupos organizaron dos conferencias en el Parlamento Europeo criticando la propuesta y presionando para que la Comisión Europea ofrezca más ayudas a la maternidad y no al aborto.

"Enviar a las mujeres a países que son más liberales es un ataque al orden nacional", dijo Elisabeth Dieringer, del grupo de extrema derecha Patriotas por Europa, en un debate parlamentario la víspera de la votación. "Este abuso ideológico de poder es algo que no vamos a aceptar a nivel de la UE". (Información de Layli Foroudi en París y Paul Carsten en Berlín; edición de Andrew Cawthorne; edición en español de Jorge Ollero Castela y Ricardo Figueroa)