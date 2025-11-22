ACTUALIZA 1-Lanús se corona campeón de la Copa Sudamericana tras vencer por penales a Mineiro

(Agrega detalles)

ASUNCIÓN, 22 de noviembre - El club argentino Lanús se coronó el sábado campeón de la Copa Sudamericana de fútbol tras vencer 5-4 por penales al Atlético Mineiro de Brasil, gracias a una gran actuación de su portero Nahuel Losada y después de haber empatado 0-0 en un partido parejo disputado en Asunción.

Losada atajó los penales de Hulk, Biel y Vitor Hugo para dar la victoria al equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, que volvió a levantar el trofeo después de 12 años.

Para Lanús anotaron también Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson y malograron Bou y Lautaro Acosta. En Mineiro, que también fue subcampeón el año pasado, anotaron Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Everson y Alexander.

"Estoy inmensamente feliz, remé mucho para llegar a este momento. El mensaje es que el esfuerzo paga", dijo Losada tras el partido.

El encuentro arrancó equilibrado, con mucha marca en la mitad del campo. El conjunto brasileño se afianzó en el juego después de los primeros pases y tuvo una ocasión clara de anotar en un remate de Bernard que pegó en el poste a los 26 minutos. A Lanús le costó encontrar espacios para avanzar pero fue mejorando en el final de la etapa inicial, aunque sin profundidad para definir.

Atlético Mineiro volvió más agresivo después del entretiempo y si bien ambos equipos mantuvieron la intensidad, hubo pocas oportunidades claras de gol. Lanús pisó el acelerador en el final para forzar un alargue en el que sufrió la presión constante de su rival, mientras ambas escuadras lidiaban con el desgaste físico en medio de un intenso calor.

A los 100 minutos, el portero Nahuel Losada contuvo un golpe de cabeza del delantero Biel, que volvió a perderse la oportunidad de anotar 10 minutos más tarde, cuando quedó mano a mano con el guardameta argentino. (Escrito por Daniela Desantis)