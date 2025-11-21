ACTUALIZA 1-Líderes mundiales prometen US$11.000 millones para lucha contra sida, tuberculosis y malaria

(Agrega detalles)

JOHANNESBURGO, 21 nov (Reuters) - El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria recaudó 11.340 millones de dólares en una cumbre de financiación celebrada el viernes en Johannesburgo, informó el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

La cifra está por debajo de su objetivo de 18.000 millones de dólares para trabajar entre 2027 y 2029. El grupo busca aportes en un clima difícil para la financiación de la salud mundial que ha visto a muchos grandes donantes retirarse tras una revisión de la ayuda en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

"El dinero será escaso, así que debemos ser más inteligentes", dijo el director general del Fondo Mundial, Peter Sands, en el marco de una cumbre del Grupo de los 20, que reúne a las 20 mayores economías del mundo.

Sostuvo que "el viejo modelo" de financiación del desarrollo ha llegado a su fin y que es esencial que los países sean más autosuficientes, pero advirtió que una transición demasiado brusca haría descarrilar el progreso.

Sands añadió que el Fondo Mundial tiene previsto reducir sus costos operativos en un 20% en 2026.

El grupo afirma que su labor ha salvado 70 millones de vidas desde su creación en 2002, trabajando junto a los gobiernos para distribuir artículos como mosquiteras tratadas con insecticida para la malaria, terapia antirretroviral para el VIH y tratamientos para la tuberculosis. (Reporte de Nellie Peyton; Editado en español por Javier Leira)