ACTUALIZA 1- Los líderes europeos dicen que el plan de paz de EE. UU. para Ucrania necesita trabajo

JOHANNESBURGO, 22 nov (Reuters) -

Los líderes europeos afirmaron el sábado en una declaración conjunta que el plan estadounidense de 28 puntos para la paz en Ucrania, país que intenta repeler a las fuerzas rusas desde 2022, es una base que "requiere trabajo adicional".

Las naciones del Grupo de los Siete y los líderes europeos se reunieron antes en los márgenes de una cumbre del G20 en Johannesburgo para discutir un plan de paz de Estados Unidos para la guerra en Ucrania. La administración del presidente estadounidense Donald Trump boicoteó la cumbre.

"El borrador inicial del plan de 28 puntos incluye elementos importantes que serán esenciales para una paz justa y duradera. Creemos, por tanto, que el borrador es una base que requerirá trabajo adicional", indicaron los líderes.

preocupados por las limitaciones propuestas a las fuerzas armadas de Ucrania, que dejarían a Kiev vulnerable a los ataques.

Los líderes añadieron que cualquier elemento relacionado con la Unión Europea y la OTAN necesitaría su acuerdo.

